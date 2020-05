El CF Lorca Deportiva solicitará al Lorca FC el José Miñarro

El presidente del CF Lorca Deportiva, Hugo Issa, confirmó en Comarcal TV que hablará con el presidente del Lorca FC, Roberto Torres, para solicitar autorización y poder entrenar en el José Miñarro, campo anexo al Artés Carrasco. Ese terreno de juego, no será utilizado durante los próximos meses por el Lorca FC, yque la liga regular ha sido cancelada y al no entrar en playoff de ascenso, ya no entrará en competición hasta el próximo curso. Debido a esta circunstancia, el representante argentino de jugadores, solicitará al empresario madrileño, el permiso para poder utilizar la instalación y preparar la fase de ascenso en esas instalaciones.



El equipo de Ibán Urbano, comenzará a entrenar en el momento en el que los jugadores se sometan a los test de COVID19, teniendo programado el regreso al trabajo para la primera semana del mes de junio.

El Artés Carrasco se está resembrando y estará inoperativo durante las próximas semanas por lo que el CF Lorca Deportiva comenzará a entrenar en el Complejo Deportivo de La Torrecilla, en el Mundial 82 Francisco Lomas y Mundialito.

La fase de ascenso de playoff expréss se jugará en Pinatar Arena casi con toda seguridad y por lo tanto, el cuadro que preside Hugo Issa, quiere entrenar en césped natural. Las opciones son la pista de Atletismo Úrsula Ruiz y el José Miñarro, pero este último terreno de juego es propiedad del Lorca FC tras el convenio firmado con el Ayuntamiento, para su cesión durante cinco años.



El equipo lorquino, construyó el José Miñarro tal y como se conoce ahora, con motivo del ascenso a Segunda División A, lo que le permitía disponer de unas instalaciones donde entrenar cerca del estadio. En ese momento, se firmó la cesión del campo de fútbol por un espacio de cinco años, y el equipo presidido entonces por Xu Genbao, debía construir otro terreno de juego en el anexo al Mundial 82, y cederlo para la práctica del fútbol base a los más pequeños.

Por este motivo y durante la temporada 20/21 y 21/22, el Lorca FC seguirá teniendo prioridad en el José Miñarro para los entrenamientos, pero Hugo Issa, espera que Roberto Torres, atienda su petición, ante el gran reto que tiene el CF Lorca Deportiva para buscar el salto de categoría y hacerlo en las mejores condiciones posibles.