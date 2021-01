El CF Lorca Deportiva sigue sin arrancar. El equipo lorquino suma diez partidos sin conocer la victoria y sigue en la parte baja de la clasificación con cuatro puntos. La zona tranquila se sigue alejando y ahora mismo está a ocho puntos. La renovación de la plantilla lorquina no ha surtido tampoco efecto inmediato y Juan José Asensio no encuentra la tecla para sumar puntos, ya que en dos partidos dirigidos hasta la fecha se suman dos derrotas. También es cierto que el 2021 comenzaba con fuerza, midiéndose a dos de los mejores equipos de todo el grupo como son el Linares Deportivo y el Córdoba CF. También es cierto que las sensaciones no son malas, pero los fallos atrás se castigan cada vez con más dureza y el paso de las jornadas deja menos margen de maniobra.

Asensio dispuso de un once formado por Iván Martínez en portería, Carlos Molina recién llegado esta semana estuvo en el banquillo. Emilio Iglesias por banda derecha, Sergio Rodríguez en banda izquierda con la pareja debutante de centrales formada por David Ardil y Carlos Garrido. Galiano con sanción no pudo jugar y Robert Costa quedó en la banqueta.

Gondra, Britos y Peláez actuaron en el centro, con Cellou y Silvente en bandas para dejar en punta de ataque a Carrasco.

El único gol del encuentro llegó en el 57 obra de Willy Ledesma.

Tras esta derrota el Córdoba piensa en el partido contra la Real Sociedad en el Nuevo Arcángel correspondiente a la tercera ronda de Copa del Rey y el CF Lorca Deportiva deberá centrarse en el partido contra el Ejido 2012, un rival directo por la salvación.