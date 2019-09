El CF Lorca Deportiva entrenará mañana y el viernes

El CF Lorca Deportiva se ejercitará mañana por la mañana y el viernes para preparar el partido ante el colíder Mar Menor que se jugará el domingo a las 17.30 horas en el Pitín de San Javier.

Los lorquinos llegan a esta cita en un situación extradeportiva complicada y reduciendo sesiones de trabajo ya que sólo entrenarán dos días debido a la falta de ingresos que está provocando que jugadores que se tienen que desplazar de otras localidades no puedan permitirse más gastos. De esta forma, los de Ibán Urbano entrenarán mañana miércoles en el gimnasio del Centro Alto Rendimiento de Voley Playa y posteriomente realizarán una sesión de trabajo en el Mundial 82.

El jueves descansarán, al igual que lunes y martes, y el viernes realizarán la última sesión de trabajo.

El equipo, quiere seguir siendo profesional en la medida de lo posible, y han acordado realizar estas dos sesiones de trabajo cara al duro partido ante el Mar Menor de Paco García, que también llega con 10 puntos en los más alto de la clasificación.

Para este partido, el técnico vasco podrá recuperar a Ángel Robles y estará pendiente de la situación de Eric, quien podría tener ya los papeles para poder debutar con la camiseta blanquiazul. Dylan lo tendrá más complicado y la duda será Garre hasta última hora.



Además, el Lorca FC también regresará mañana al trabajo. Los de Walter Pandiani estarán pendientes del partido que jugarán el domingo a las 18.15 horas en el José Barnés ante el CAP Ciudad de Murcia. Los lorquinos llegan a esta cita con la baja de Grassi que vio la doble cartulina amarilla ante la Deportiva Minera y con Balboa lesionado. Santino Recine ha cumplido partido de sanción y podrá volver al once inicial y Walter Pandiani, expulsado ante la Minera no podrá sentarse en el banquillo. Desde el club, se está pendiente de la sanción que le puede caer al charrúa tras ser expulsado con roja directa.

Además, en las próximas horas si sigue pendiente de la llegada de Xavi Cencillo, jugador que llegará cedido por el Atlético Malagueño.

Otro de los partidos destacados de la jornada será el que juegue el Águilas FC ante el Atlético Pulpileño. Los dos equipos llegan a la cita del domingo 19.30 horas en el San Miguel de Pulpí, tras perder en la jornada anterior. Los de Gaspar Campillo han roto una racha de más de un año y medio sin caer en casa ante el Cartagena FC por 1-2 y los almerienses perdieron 2-0 ante el Muleño. Partido de rivalidad, ya que el técnico del Pulpileño es el aguileño Sebas López y en sus filas juega David Ruiz y Manzano ex blanquiazules. En el Águilas FC, muchos de sus integrantes han defendido las dos camisetas.

Bruno Caballero será baja por lesión pero se recupera a Carlos Pérez, tras cumplir partido de sanción.