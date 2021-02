El CF Lorca Deportiva cae 1-2 contra el UCAM

El CF Lorca Deportiva ha caído derrotado por 1-2 contra el UCAM Murcia en el estadio Artés Carrasco y suma otra jornada sin conocer la victoria. El equipo de Juan José Asensio volvió a ser superior en diferentes fases del partido al equipo rival, pero la mayor pegada de los visitantes les hizo llevarse los tres puntos.

Al comienzo del partido se pidió un penalti en el área del equipo universitario y en la primera parte, los blanquiazules vieron como se le anulaba un gol por un inexistente fuera de juego. Britos, jugador urugayo del equipo lorquino no quiere poner excusas "no hemos perdido por eso, los errores cada vez nos cuestan más y estamos en descenso".

Asensio puso a Molina bajo palos, Emilio Iglesias y Ardil por bandas con Galiano y Garrido de centrales. Britos con Gondra en el centro, una banda para Mustafá, la otra para Vega, Peláez de enganche y Carrasco en punta.

El equipo de Salmerón salió con ansiedad y acelerado, tomando muchas decisiones erróneas debido a la obligación de sumar tres puntos para no perder comba con la parte alta.

Jordi, antes del descanso dio un duro golpe a los lorquinos, y tras un remate de cabeza de una falta botada de la lateral puso el 0-1. En el segundo acto, Mustafá, ex del equipo de Salmerón puso el empate a uno también de cabeza, pero Jordi, volvió a poner con la testa el 1-2 al saque de un córner.

Con esta derrota, el CF Lorca Deportiva suma 14 jornadas sin ganar, es matemáticamente equipo de zona de salvación y necesita ganar partidos para llegar con algo de opciones a optar por la permanencia en la nueva Segunda B (Segunda RFEF que pasará a denominarse el próximo curso).

El domingo próximo será jornada de descanso y el miércoles 3 de marzo, los lorquinos jugarán contra el Yeclano Deportivo en La Constitución. El 7 de marzo viajarán a Granada para jugar ante el filial nazarí y cerrarán la primera fase contra el Sevilla Atlético en casa y Linares Deportivo en Linarejos.