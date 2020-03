Llega el tramo importante de Liga

La competición entra en las últimas 10 jornadas, donde se va a decidir la lucha por los puestos de playoff y por el primer puesto del grupo XIII de Tercera División.

El CF Lorca Deportiva sigue manteniendo el primer puesto de grupo y sus partidos a domicilio resultaran claves para mantener esa posición de privilegio. El cuadro de Ibán Urbano, recibe en teoría a equipos "asequibles" en el Artés Carrasco, donde no deberá fallar, comenzando este próximo domingo a las 17.00 horas ante el filial del FC Cartagena.

Tras la victoria en el último suspiro ante el Real Murcia Imperial con un gol de Mussoni, afrontará 5 partidos en casa, donde deberá mantener las distancias ya que recibe, además del filial portuario a Ciudad de Murcia, Los Garres, Mazarrón y Olímpico de Totana.

El partido ante el Mazarrón es el que presenta más dificultades jugando como local, y la clave estará en los partidos ante la Deportiva Minera, Cartagena FC, Lorca FC, Huércal Overa y UCAM Murcia B.

La distancia es mínima con el Atlético Pulpileño que llega enrachado y a sólo tres puntos de los blanquiazules, con un calendario muy parecido a los lorquinos.

El Lorca FC por su parte, deberá apurar sus últimas opciones de entrar en playoff comenzando por la gran cita de este fin de semana. El domingo a las 17.00 horas en el Polideportivo de Mazarrón se disputará el partido de la jornada. El quinto clasificado con 54 puntos, y ahora mismo en playoff ya que el Imperial no puede ascender, recibe al Lorca FC que llega con 46 puntos y la obligación de recortar distancias. Los ocho puntos que separan a los mazarroneros de los lorquinos, se pueden ampliar a once para los de Juan José Asensio, lo que empezaría a ser definitivo o quedarse en diferencia de cinco, por lo que se abriría un nuevo escenario para los de Víctor Dus.

Partido muy difícil para los blanquiazules que no podrán contar con Romain Cambra por acumulación de amarillas.



También el domingo a las 17.00 horas en El Rubial, el Águilas FC recibe en El Rubial al Mar Menor. Los de Felipe Cano deben sumar una victoria para evitar más complicaciones, pero enfrente estará el cuadro de Paco García que se encuentra a un punto del Pulpileño y a cuatro del CF Lorca Deportiva, por lo que un pinchazo le haría perder comba con la parte alta.