Juanfran Guevara vuelve a los circuitos

Juanfran Guevara: “Tenía muchas ganas de volver a los circuitos pero no como piloto. Mi etapa en MotoGP ya pasó en ese aspecto pero me ilusiona volver con el proyecto de Hawkers. Además, siendo la marca que siempre me ha apoyado. Quiero destacar la gran labor que están haciendo junto a Karbium y los patrocinadores que engloban el proyecto porque es importante que haya marcas y gente unida que hagan posible que niños sin recursos tengan la oportunidad de demostrar su talento y puedan luchar para llegar al mundial. Empezaremos a trabajar juntos este fin de semana en Montmeló y el primer objetivo es intentar enseñar al máximo a los niños y profesionalizarlos cada vez más para que puedan actuar de paso previo hacia el mundial de MotoGP. Es muy bonito poder darles esta oportunidad. Dar las gracias a Hawkers porque como he dicho también fueron patrocinadores míos en su día y es muy importante que mi retorno a los circuito sea de la mano de ellos. Siempre me he sentido muy querido y para mi es un orgullo y un placer. Barcelona es un circuito que me gusta así que vuelvo contento e ilusionado”.