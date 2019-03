Jornada con emociones fuertes

Ya se conocen los horarios de los equipos de la Comarca del Valle del Guadalentín para la jornada de este fin de semana. La Tercera División llega muy emocionante al tramo final de la competición y ante todo, esta semana, donde se disputarán tres partidos con motivo de la festividad de San José.

** TERCERA DIVISIÓN.

- CF LORCA DEPORTIVA - JUMILLA B

En el grupo XIII de Tercera División, abre la jornada el CF Lorca Deportiva que recibe el sábado en el Artés Carrasco a las 16.45 horas al Jumilla, equipo que está en la parte baja de la clasificación. Los de Sergio Sánchez, están invictos en las últimas siete jornadas y esperan mantener esa racha. Los blanquiazules no tienen bajas para este partido.

- MAZARRÓN FC - LORCA FC

A las 17.30 horas del sábado, será el turno del Lorca FC que viaja a un campo complicado como es el Municipal de Mazarrón, donde se enfrentarán al Mazarrón CF de Juan José Asensio que ya logró asaltar el Artés Carrasco en el partido de ida. En el cuadro costero hay varios jugadores de la Ciudad del Sol, caso de Adrián Campoy, Gato, Basilio y Heredia, jugadores todos ellos con pasado en el equipo lorquino.

Jaime Pérez no podrá contar con Ballesta, que cumplirá su segundo partido de sanción y estará pendiente de Dorrio. El vasco sigue recuperándose de sus problemas musculares. Artigas, que ya estaba recuperado se espera que pueda reaparecer junto a Miguel Álvarez, el atacante ecuatoriano que fue protagonista el domingo pasado al marcar su primer doblete con la camiseta blanquiazul.

- ÁGUILAS FC - MAR MENOR

Uno de los partidos más atractivos de la jornada, junto al Pulpileño - Yeclano Deportivo se vivirá en El Rubial. El sábado a las 18.30 horas el Águilas FC jugará ante el Mar Menor. Los de San Javier llegan luchando por los puestos de playoff y no pueden permitirse ningún pinchazo, al igual que el cuadro de Gaspar Campillo que suma dos partidos sin perder y espera mantener su dinámica positiva en casa, donde no conoce la derrota esta temporada. El técnico alicantino se podrá sentar en el banquillo tras cumplir sus ocho partidos de sanción y deberá estar pendiente de varios jugadores que llegan apercibidos de sanción, como es el caso de Perico, Fran, Javi Soto, Javi Méndez y Edu Serrano.



** DIVISIÓN DE HONOR

En el grupo VII de División de Honor se han complicado bastante las cosas para el Lorca CF Base. Los de Paco Lorca, llegaron a tener siete puntos de ventaja sobre el descenso, pero las derrotas ante Elche y Real Murcia le han dejado sólo tres puntos por encima de la zona roja de la tabla y teniéndose que medir este domingo, 16.00 horas al Torre Levante, equipo que llega marcando la zona de descenso con 27 puntos.

La presión y los nervios no deben afectar a los lorquinos en el tramo más complicado de la temporada, ya que les puede pasar factura.

Farru, expulsado ante el Real Murcia no podrá jugar. El defensa disputó junto a Marc, un amistoso en Pinatar Arena con la selección Murciana Juvenil que prepara la fase final del Campeonato de Selecciones Autonómicas donde el cuadro murciano ha llegado invicto.

** SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

Además de todo el fútbol masculino también hay que prestar atención a las chicas del Brócoli Mecánico Lorca Féminas que el domingo a las 11.00 horas en el Mundial 82 reciben al Levante B, uno de los equipos importante del grupo. Las de Alicia Burillo suman dos victorias seguidas, las dos conseguidas en los últimos minutos, 0-1 ante Albacete con un gol de Carmen María y 2-1 ante Discóbolo La Torre con gol de la cartagenera Estefy. Esta doble victoria ha permitido recortar puntos con la quinta posición que ocupa Aldaia. Actualmente son siete los puntos que aventajan las valencianas a las lorquinas, que hasta último momento, lucharán por esa posición que podría conceder un billete para la Priemra División B. En esta categoría destacar que el Alhama Femenino, donde juega la lorquina Ana López, está cerca de ascender de forma matemática a esa nueva Primera B, las alhameñas sólo necesitan sumar un punto ante Elche este domingo, para ser oficialmente equipo ascendido.