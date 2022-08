Jaques Passy, hombre fuerte del nuevo grupo inversor de CF Lorca Deportiva

DXT Cope Lorca desvela una de las incógnitas que rodeaba al CF Lorca Deportiva en las últimas semanas. El mexicano Jaques Passy es el presidente de OWN A TEAM, grupo inversor que ha adquirido el 50% del equipo lorquino y que gestionará el club de forma conjunta con Hugo Issa. Passy, nació en Ciudad de México en 1975 y es licenciado en Ciencas de la Información además de contar con un postgrado en Negocios Deportivos.

Passy conoce perfectamente el fútbol sudamericano ya que fue técnico de Dorados de Sinaloa, un equipo de Primera División de México así como seleccionador de República Dominicana y San Cristóbal y Nieves. Precisamente de este país exótico ha llegado el guardameta Julani Archibald, trás haber militado en los clubes Birkibara y Santa Lucia (Malta), así como en Real de Minas (Honduras), siendo internacional absoluto con la selección de San Cristobal y Nieves (47 partidos), con la que ha disputado las fases de clasificación de las Copas del Mundo 2018 y 2022.

Passy, también ha sido presidente de la Johan Cruyff Institute México de América Latina, escuela que ha formado a más de 400 jóvenes graduados en los últimos años.

Junto a otra serie de empresarios, forma parte de la nueva estructura de la directiva del club lorquino y en colaboración con Hugo Issa, quien sigue siendo presidente de la entidad.

En varias entrevistas a medios de comunicación se define como una persona entregada a cada uno de los proyectos en los que entra a formar parte "Mira, honestamente, yo le ofrezco cosas a equipos y selecciones que no son fáciles de encontrar. Además de una preparación y un “track record” importante, me gusta mucho participar activamente en aspectos extra cancha que beneficien al equipo. Doy cada minuto de mi día a hacer que el equipo sea exitoso. Fui 15 años Presidente de Cruyff Institute, desperdiciar lo que puedo aportar extra cancha es una tontería. Por lo mismo, los proyectos que he tomado, son proyectos en donde se me permite aportar no solo en la táctica y estrategia, sino ser activo participante en contribuir en su visión de éxito."

Jaques Passy, tras una primera visita a Lorca, donde estuvo reunido con Hugo Issa y conociendo todas las instalaciones deportivas municipales, ha delegado en David Navarro "Peki" la confección de la plantilla, la cual está a falta de cuatro piezas para quedar cerrada.

El empresario mexicano se encuentra actualmente en México, pero si idea es la de viajar a España en la próximas semanas y no se descarta que su primera aparición en público sea el lunes 15 de agosto en El Rubial, fecha en la que se disputa el tradicional Trofeo Playa y Sol entre el CF Lorca Deportiva y el Águilas FC.