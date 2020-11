Islas Feroe gana 2-3 contra Kazajistán con Edmundsson de titular.

Islas Feroe sub 21 ha puesto punto y final a su participación en la fase de clasificación al Europeo que se disputará el próximo año. El central del Águilas FC, Andrias Edmundsson jugó los 90 minutos del último partido de esta fase de clasificación que le enfrentó a Kazajistán y que terminó con victoria para los feroeses por 2-3. Los goles fueron obra de Radosavlevic, Knudsen y Johannesen por parte de Islas Feroe que llegó a ponerse 0-3 en el marcador. Karimov y Omirtayev marcaron para Kazajistán en la recta final del partido.

Edmundsson de esta forma ha jugado completos los dos partidos con la sub21 de su país, ante Kazajistán y el anterior contra España, que tras ganar 0-3 a Israel, confirma su primera plaza del grupo con 25 puntos y acceso a la fase final.

El éxito para Islas Feroe ha llegado por parte de su selección absoluta que ha logrado finalizar en primera posición del grupo 1 de la Liga D de la Copa de las Naciones, logrando un ascenso histórico a la Liga C, donde competirán el próximo año con Gibraltar, que también ha logrado el ascenso al quedar en primera posición del grupo 2.

Tras la disputa de estos dos encuentros, Edmundsson volverá a la disciplina del Águilas FC, con el que podría jugar el domingo a las 12.00 horas el encuentro contra El Palmar en el que estará en juego el primer puesto del subgrupo A del Grupo XIII de Tercera División.

Vicente Mir también recuperará a Petravicius, el lituano que está convocado con su selección, que jugará esta tarde a las 16.00 horas contra Kazajistán, dentro del grupo 4 de la Liga C de la Copa de las Naciones.

Los lituanos necesitan ganar o empatar para no quedar últimos y evitar de esta forma el playoff por el descenso a Liga D.