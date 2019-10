Gaspar Campillo "no diré todo lo que pienso, porque si lo digo me sancionarían fuerte"

Plus Ultra y Águilas FC jugaron un partido muy igualado en el Municipal de Llano de Brujas, en el partido adelantado a la jornada 8 del grupo XIII de Tercera División. El encuentro estuvo marcado por las defensas, que se impusieron a las delanteras, así como por la falta de acierto cara marco contrario del equipo costero que llegó a tener hasta tres ocasiones claras para llevarse el partido en el segundo tiempo.

La primera parte terminó con una ocasión doble por cada uno de los equipos, destacando una acción de Rubén Primo, que cerca estuvo de llevar el primer gol al marcador.

En la reanudación, el equipo de Gaspar Campillo tuvo varias ocasiones para sumar tres puntos, pero la falta de acierto y las decisiones arbitrales impidieron la victoria de los blanquiazules. La entrada de José David, fue importante para crear ocasiones, como lo demostró el primer balón que tocó tras entrar al terreno de juego. Falta lateral que remata el delantero aguileño al fondo de la red. El gol fue anulado por el línea, que señaló posición antirreglamentaria del atacante visitante. Antes, una acción llevó la polémica al banquillo costero y la grada, un disparo desde fuera del área, fue repelido por un defensa con las manos. Todo el plantel aguileño reclamó la pena máxima, pero el colegiado consideró que el balón no golpéo en las manos del defensor murciano.

El enfado en la expedición aguileña sería total, tras una acción en la que Rubén Primo, tiene que detener una jugada de peligro del Plus Ultra, tras un robo de balón en el centro del campo, la acción del defensor valenciano, se saldó con la cartulina roja y la expulsión.

El Águilas FC suma su cuarto partido sin ganar y se aleja de la parte alta de la clasificación, antes de recibir al Lorca FC este próximo domingo en El Rubial.

José Manuel que cumplirá su cuarto partido de sanción y Rubén Primo, serán bajas importantes para recibir a los de Walter Pandiani.

Gaspar Campillo, atendió a los medios a la finalización del partido bastante enfadado por la actuación arbitral "no voy a decir todo lo que pienso porque me sancionarían, y eso es lo que quieren, pero no les voy a dar el gusto".