Galiano interesa al CF Lorca Deportiva

El CF Lorca Deportiva ha comenzado el 2020 haciendo los deberes. Los de Ibán Urbano ganaron 2-0 ante el UCAM Murcia B con goles de Luismi López y de Bolo, que con once dianas se coloca sólo a una del máximo goleador blanquiazul, Andrés Carrasco.

El equipo lorquino ha cerrado el primer tramo de la competición como colíder, empatado a puntos con el Mar Menor y se presenta un segundo tramo bastante interesante con dos equipos que lucharán por el premio de acceder al play off de ascenso como primeros de grupo.

El CF Lorca Deportiva, a pesar de los problemas económicos de los primeros meses, se supo imponer a las adversidades sumando victorias y puntos que no le dejaran descolgado de la parte alta de la tabla.

El equipo lorquino cierra la primera vuelta con 41 puntos y habiendo perdido sólo dos partidos. De cara a la segunda vuelta, el equipo se va a reforzar, debido a la plantilla corta con la cuenta el técnico vasco y tras la salida de varios jugadores por impagos.

De esta forma, uno de los que podría regresar es Galiano, el central madrileño que el curso pasado llegara procedente del Écija está en la órbita del equipo de la Ciudad del Sol donde el año pasado jugó 20 partidos y fue pieza clave para que el cuadro blanquiazul se metiera en playoff de ascenso.

Además, los lorquinos también han recibido el interés de Iñigo Barrenetxea, jugador del Águilas FC al que su representante la está buscando una salida de la entidad costera.

En los próximos días se pueden cerrar varias incoporaciones, tal y como adelantó el nuevo dueño de la entidad lorquina, Hugo Issa, quien estaba dispuesto hacer un esfuerzo, para reforzar la plantilla antes del cierre del plazo de fichajes y optar al ascenso de categoría por la vía rápida.

El primer partido para los lorquinos será este domingo, en casa ante Minerva, partido al que llega Ibán Urbano con toda su plantilla al completo.