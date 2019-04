Extenso fin de semana en el grupo XIII

La jornada 37 dentro del grupo XIII de Tercera División se presenta con mucho en juego para los equipos de la parte alta y baja de la clasificación. A falta de cinco jornadas para el final de Liga, y con una próxima semana donde se disputarán tres partidos (28 de abril, 1 de mayo y 5 de mayo), los puntos en juego empiezan a ser determinantes para los equipos que se están jugando cuestiones importantes en el tramo final de competición.

AGUILAS FC - LOS GARRES. Jueves Santo, 17.30 horas. El Rubial

El Águilas FC abre la competición este fin de semana recibiendo el Jueves Santo a las 17.30 horas en El Rubial a Los Garres. Los de Gaspar Campillo perdieron el pasado domingo ante Minerva por 1-0 y abandonar la zona de playoff, de la que están entrando y saliendo constantemente, circunstancia que ofrece la igualdad en la parte alta de la clasificación.

El Águilas FC recupera para este partido a Rafa Álvarez, pero debe estar atento hasta ocho de sus jugadores, que llegan apercibidos de sanción. El cuadro costero está aguantando esa situación desde hace jornadas y está llegando con muchos jugadores apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. Peke vio la cuarta el pasado fin de semana y se una a Bruno Caballero, José Manuel, Rubén Primo, Juan, Javi Méndez, Kamara y Moussa.

El Águilas FC está en sexta posición con 62 puntos, dos por debajo de Churra que se ha metido cuarto con 64 puntos.

Los Garres llega en novena posición con 52 puntos y siendo un equipo que es difícil de batir tanto dentro como fuera de su terreno de juego. Los aguileños esperan sumar otra jornada más sin perder en casa, donde hasta la fecha están inbatidos.

CF LORCA DEPORTIVA - UCAM MURCIA B. Domingo de Resurrección, 11.30 horas. Artés Carrasco.

El CF Lorca Deportiva llega enrachado a la recta final de la competición, donde suma por el momento 13 partidos sin perder y lleva cinco puntos de ventaja sobre su principal rival, el Lorca FC. Además los de Sergio Sánchez jugarán el domingo sabiendo el resultado del Yeclano Deportivo - Churra, partido complicado para los azulgranas en su terreno de juego. Los blanquiazules saben que es complicado el poder alcanzar al líder del grupo pero no descartan nada, ya que los siete puntos podrián quedarse en cuatro a falta de partidos complicados para los de Sandroni como Mar Menor fuera de casa y Lorca FC en La Constitución.

Sergio Sánchez pierde para este partido a Galiano que cumplirá ciclo de cinco cartulinas amarillas mientras que recupera a Luismi y Villanueva que han cumplido partido de sanción. Además, Villanueva, Manu Costa, Antoñito y Diego López, llegan apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. El nuevo fichaje, Bassele podría entrar en la lista de convocados y jugar sus primeros minutos ante el UCAM Murcia B que con 58 puntos, llega a este partido con opciones muy remotas de entrar en playoff, pero con la idea de optar a ese premio hasta el final de Liga.

ATLÉTICO PULPILEÑO - LORCA FC. Domingo de Resurrección, 18.00 horas. San Miguel de Pulpí.

El Lorca FC afrontará este domingo otra salida complicada como será al San Miguel de Pulpí para medirse al Atlético Pulpileño, un equipo que ha cambiado su imagen completamente de la primera a la segunda vuelta. Los almerienses están colocados en séptima posición con 62 puntos a sólo dos de Churra que ocupa la última plaza de playoff. Los de Jaime Pérez tendrán que luchar con Churra, Mar Menor, Águilas FC y Pulpileño por las dos plazas que restan para optar al ascenso a Segunda División B, por lo que no pueden pinchar en casa de un rival directo.

Fran Martínez se perderá el partido al ser expulsado ante el CF Lorca Deportiva y los lorquinos deberán hacer olvidar el mal partido realizado ante el CF Lorca Deportiva para retomar la senda de la victoria. Pulpí, Minerva y Yeclano Deportivo son tres salidas complicadas que deberán afrontar los lorquinos y donde el no perder puntos, le hará ganar enteros para mantener la tercera posición.

Cifuentes, Portilla, Morros y Ballesta llegan apercibidos con cuatro cartulinas amarillas y si vieran la quinta no podrían jugar el 28 de abril ante el Huércal Overa en el Artés Carrasco.