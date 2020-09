El Europa FC de Emilio y Sergio Sánchez quiere seguir de fiesta

El Europa FC de Gibraltar quiere continuar con su fiesta por Europa. El equipo verdinegro fue apeado de la fase previa de Champions League por el Estrella Roja de Belgrado, donde cayó por cinco goles a cero. Tras esa derrota, el equipo que entrena Rafael Escobar, ex técnico de la Balompédica Linense, fue repescado para la fase previa de la Europa League, donde jugará esta tarde, 19.00 horas ante el Djugarden de Suecia. El partido corresponde a la segunda ronda de esta competición continental. En el cuadro de Gibraltar militan dos ex jugadores de la Comarca del Guadalentín. Se trata del portero murciano, Emilio, ex del Águilas CF, Real Murcia y Orihuela entre otros, así como el central Sergio Sánchez, que estuvo enrolado en el Lorca FC (bajo la denominación de La Hoya Lorca CF) hace algunas temporadas.

El partido se jugará a las 19.00 horas en Estocolmo y será dirigido por la colegiada francesa Stéphanie Frappart.