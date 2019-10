Entre lo deportivo y lo económico

El CF Lorca Deportiva sigue remando entre el apartado deportivo y el económico. En el primer aspecto los lorquinos están dando la cara y sacando sus números, a pesar de las dificultades que encuentra el técnico Ibán Urbano en cada sesión de trabajo. Tras una semana que se ha saldado con una importante victoria y con la salida de cuatro jugadores, se presenta una nueva sesión de trabajo con calma tensa.

Por el momento, y en los próximos días no se espera ninguna salida del club, lo que permitirá trabajar al técnico vasco con algo más de tranquilidad el difícil partido que jugarán el domingo a las 12.15 horas en Ciudad de Jardín ante el Cartagena B.

Los portuarios son 12º con nueve puntos, no conociendo la derrota en su terreno de juego. Ganaron 2-0 al Cartagena FC en el derbi local, se impusieron 1-0 ante el Huércal Overa y empataron a uno ante el UCAM Murcia B. Por el contrario, Urbano llega con su equipo invicto, pero sin saber lo que es ganar a domicilio por el momento.

En el apartado positivo está la recuperación de Robles, que no pudo jugar ante el Imperial por la lesión que se produjo la semana anterior y recupera a Oliva que ya cumplió partido de sanción tras ser expulsado ante Churra.



En el tema extradeportivo, el que fuera presidente del club Joaquín Flores, sigue buscando inversores que puedan tirar el equipo hacia adelante y garantizar una viabilidad económica. En las próximas horas se espera una reunión importante con uno de los grupos inversores con los que tiene conversaciones más avanzadas, las cuales podría fructificar.

Para que la gestión salga adelante se han puesto dos premisas encima de la mesa que se pueden, a priori, cumplir para para ello, se necesita la ayuda de los actuales gestores y la plantilla.

La primera pata de la mesa está asegurada, la actual directiva dejará vía libre a la llegada de un nuevo inversor, asumiendo los gastos derivados de su gestión durante los primeros meses. Recordemos que por el momento, no se ha realizado ningún pago de nóminas (2 meses por ahora), gastos de hoteles, restaurantes y autocares. José Antonio Presa "Puskas", tras una reunión con Flores, aseguró que no se pondría obstáculo alguno a la llegada de un nuevo grupo inversor.

La segunda pata de la mesa, depende de la plantilla, los jugadores que estén interesados en salir de club, no podrán dejar deuda con la entidad, por lo que será la actual directiva, la que tendrá que hacer el reconocimiento de deuda. Además, la intención de los nuevos gestores es reducir el presupuesto en un 50% por lo que habrá que renegociar contratos con jugadores y quizás con cuerpo técnico.

Este miércoles se puede adelantar las gestiones, pero todo parece indicar que será lento y complicado, por lo que la plantilla, cuerpo técnico y empleados no podrán ver solucionada su situación en un breve espacio de tiempo.

Este fin de semana se deberá viajar a Cartagena, y todo hace indicar, que una vez más, los jugadores se tendrán que desplazar en sus coches particulares para disputar el partido, acumulando por lo tanto más gastos de su bolsillo.