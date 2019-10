Emoción, pasión y goles

Reparto de puntos en El Rubial que volvia de nuevo acoger un partido de liga en Tercera División tras la resiembra. El Águilas necesitaba de su terreno de juego para ofrecer su mejor versión y así fue, aunque no le dio para superar al cuadro lorquino que en la recta final del partido fue superior a los locales y dejó las tablas en el marcador.

Gaspar Campillo alineó a Piñero y Carlos Pérez de centrales, dejando a Juanjo y Fran en bandas, con Parra y Juan en el centro del campo. Buen partido en labores defensivas de los aguileños que sólo se vio empañado por la acción en el último minuto que supo aprovechar Serigne.

El Águilas salió mucho más enchufado al partido, creando ocasiones de peligro, pero sin encontrar remate a portería contraria. En el minuto 30, el joven lorquino Adrián con un fuerte disparo desde la frontal hizo el primer gol del partido, golazo con un fuerte chut ante el que nada pudo hacer el portero polaco Piotr, destacado en varias fases del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, el equipo local manejó mejor los hilos, no permitiendo a los lorquinos generar jugadas de peligro.

El colombiano Felipe, debutaba en el centro del campo del equipo de Walter Pandiani y dejó buenas sensaciones, manejo de balón, potencia física y bien por alto, lo que hizo que se dominara el centro del campo, pero sin sensación de peligro, por el buen trabajo de Juan y Parra.

En el primer tiempo fue expulsado Walter Pandiani y el delegado del Águilas Jacinto, todo motivado por la disputa a la hora de lanzar un balón al terreno de juego para no perder tiempo. El colegiado Campoy Candela, expulsó a los dos.

En la segunda parte el Lorca FC fue superior, gracias a los movimientos que realizó el técnico uruguayo. Serigne, Cambra y Alieu le dieron al equipo velocidad en bandas, control en el centro del campo y más poder ofensivo, ya que junto con De Giovanni y Cencillo, llevaron peligro al marco de Javi Soto. De hecho, una combinación de estos dos últimos pudo significar el empate, pero el balón cruzado del atacante catalán salió rozando el palo de la portería costera.

En la recta final el Lorca FC embotelló a los aguileños en la búsqueda del 1-1, y los locales intentaron matar el partido a la contra.

Cuando el partido parecía que terminaría con el 1-0, un despeje de Parra hacía su defensa, fue captado por Serigne que sólo ante Javi Soto, le batió y puso el empate a uno en el marcador.

Goles, emoción y tensión, haciendo que el derbi entre Lorca FC y Águilas FC volviera a recordar los viejos enfrentamientos de los años 80, con un bagaje de siete amarillas y dos expulsados por el Lorca FC (Pandiani y Santino) y cuatro amarillas y un expulsado por el Águilas FC, el delegado Jacinto.