Edmundsson, titular con su selección en la derrota contra España

Vicente Mir no podrá contar con Andrias Edmundsson y Deimantas Petravicius de cara al partido que jugará el Águilas FC este domingo a las 11.00 horas contra UCAM B en lo que será el reestreno del Rubial.

El técnico valenciano pierde al centrocampista y al atacante por estar convocados con sus selecciones, algo que no gusta a los técnico y más si durante su estancia con la selección no tienen participación en los partidos.

No es el caso del feroés y el lituano, ya que los dos han disputado minutos en los partidos en los que sus selecciones han tenido que competir estos días.

Edmundsson fue titular en el duelo que Islas Feroe perdió 2-0 contra España. El partido, clasificatorio para el Europeo sub 21 del próximo año no tenía alicientes, ya que el combinado feroés es colista de grupo y España ya estaba clasificada como primera de grupo. Los goles de Pedrosa y Roberto López, manifestaron la superioridad de la "Rojilla". El centrocampista del Águilas FC disputó los 90 minutos jugando como central. Al final del primer tiempo, la zaga de Islas Feroe aguantó bien a la selección española, terminando con el resultado parcial de 0-0.

Edmundsson seguirá concentrado con su selección ya que el próximo martes 17 jugarán ante Kazajistán a las 12.00 horas.

Petravicius también ha tenido minutos, en este caso con la selección absoluta de Lituania en el amistoso que jugaron el miércoles contra Islas Feroe. El combinado lituano ganó 2-1 y Deimantas contó con minutos en la segunda parte, entrando al terreno de juego en el 68.

Los dos próximos partidos para Lituania son oficiales, el domingo a las 18.00 horas contra Bielorrusia y el miércoles a las 16.00 horas contra Kazajistán, dos partidos valederos para la Liga 3 de la Copa de las Naciones donde opta al ascenso a la Liga 2 ya que está luchando por el liderato junto Albania.