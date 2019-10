Conjura antes del derbi

El Lorca FC ha mantenido este mediodía una comida para hacer piña, en la que han participado todos los integrantes del plantel y cuerpo técnico encabezado por Walter Pandiani. El equipo lorquino llega con la moral alta a la cita ante el Águilas FC, uno de los rivales más complicados de la categoría. El partido gana alicientes al jugarse en El Rubial, en lo que será el primer partido de los costeros en su terreno de juego tras la resiembra. Los lorquinos llegan a esta cita con tres victorias consecutivas y quieren mantener el nivel de exigencia y competición que están marcando en los últimos encuentros, donde la llegada de Cencillo, la experiencia de Cichero, la calidad de De Giovanni y el acierto cara a puerta contraria de Pandita y Mbapke le está permitiendo mantener el pulso en los primeros puestos.

Ante el cuadro costero, Pandiani sólo tendrá la duda de Recine, que con problemas en el tobillo puede perderse el partido. Además no podrán jugar Balboa lesionado y Felipe Acosta y Korolev al no tener tramitada la ficha.

Enfrente estará el Águilas FC, equipo que llega con cuatro partidos sin conocer la victoria y con ansiedad, como confirmaba el técnico Gaspar Campillo a la finalización del partido ante el Plus Ultra "el domingo, la afición debe apoyar a estos chicos que no están acostumbrados a encontrarse en esta situación, necesitan el apoyo de su gente, de la grada, y entre todos lo lograremos".

Campillo no podrá contar con José Manuel que cumplirá el cuarto y último partido de sanción ni con Rubén Primo, expulsado ante el Plus Ultra. En los aguileños milita el joven Adrián Miñarro, criado en la cantera del Lorca CF Base y quien considera el partido "importante. No podemos perder en casa".

Los precios para este partido son;

Entrada gratuita para los abonados, 10 euros los no abonados y 5 euros, señoras, pensionistas y parados.