Comunicado AFE sobre situación del CF Lorca Deportiva

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido un comunicado exponiendo la grave situación que están atravesando los jugadores de la plantilla blanquiazul. Este lunes y martes no entrenarán y el próximo miércoles no realizarán tampoco ningún entrenamiento si no se ha puesto al día su situación.

Desde la dirección técnica, José Antonio Presa "Puskas", se sigue confiado en que la situación de bloqueo de los pagos se podrá solucionar en los próximos días, aunque no se quiere poner una fecha exacta.

La plantilla quedará libre el próximo 1 de noviembre en caso de no recibir ningún pago, y los jugadores, por medio de sus representantes ya están buscando una salida. La nueva normativa AFE, permite a los jugadores que acumulan tres meses sin cobrar, poder fichar por otro club sin ningún tipo de problema.

El comunicado emitido por AFE es el siguiente;



Los jugadores del C.F. Lorca Deportiva queremos comunicar lo siguiente:

- Llevamos desde el día 17 de julio entrenando, la mayoría de nosotros con dobles sesiones, con los diferentes gastos que eso conlleva (combustible, alquiler de piso, dietas, etc.), pero las diferentes promesas de fechas de pago nunca se cumplen y continuamos sin cobrar.

- Hay jugadores que habían pactado ser inscritos con ficha profesional ‘P’, pero el club no ha cumplido su promesa.

- Varios jugadores tampoco han recibido sus contratos firmados por parte del club o persona que ha firmado los demás contratos.

- Desde el club nos trasladaron su idea de ‘profesionalizar’ lo máximo posible el mismo, entrenando por las mañanas y expresando su deseo de que la única fuente de ingresos que tuviésemos los jugadores fuese el fútbol. Por ello, varios compañeros tuvieron que renunciar a los trabajos que venían desempeñando con anterioridad por incompatibilidad y/o exigencia por parte del club.

- El club también prometió a varios compañeros hacerse cargo de los gastos económicos en forma de combustible consumido para acudir diariamente a los entrenamientos, algo que tampoco se ha cumplido. Esto hace casi imposible que puedan seguir acudiendo a entrenar, ya que no pueden hacer frente a más costes.

- Tanto el cuerpo técnico como el resto de personal del club (utilleros, delegados, fisioterapeutas, etc.) se encuentran en la misma situación que la plantilla. Además, algunos de ellos tienen incluso que hacerse cargo económicamente de gastos del club para que la situación influya lo menos posible en la jornada diaria.

- Llevamos varias semanas recibiendo diferentes fechas de cobro de la primera mensualidad por parte del Director Deportivo del club, D. José Antonio Presa ‘Puskas’, pero finalmente se nos traslada la misma información: “seguimos trabajando en ello”.

- En los próximos días, varios jugadores cumplirán ya 3 meses con sus contratos en vigor y sin recibir ninguna mensualidad. Es por ello que, de mantenerse esta situación, podrían tener que plantearse otras alternativas deportivas o laborales, ya que la situación es insostenible en muchos casos.

- La situación tanto de la plantilla, como del cuerpo técnico y empleados, es muy complicada, incluso en algunos casos extrema.

- También queremos destacar que, por respeto hacia toda la afición, al club y a todas las personas que sí que nos ayudan y cumplen con lo pactado, vamos a seguir siendo lo más profesionales que nos permita la situación, como hasta el momento lo hemos sido.

- Y, por último, queremos agradecer a AFE su continuo apoyo en estos momentos tan complicados.