El Brócoli Mecánico Lorca Féminas al borde de la desaparición

El Brócoli Mecánico Lorca Féminas podría tener las horas contadas. La situación económica de la entidad es insostenible llegando acumular más de 50.000 euros de deuda en diferentes conceptos, entre ellos, nóminas a las jugadoras. En este último caso, ya se acumulan tres meses de impagos, por lo que las integrantes del equipo blanquiazul pueden marcharse con la carta de libertad.

Según establece la normativa, cuando se deben tres meses o más, los jugadores pueden abandonar la entidad deportiva y fichar por otro club, situación que está sopesando gran parte de la plantilla, donde incluso algunas integrantes han mostrado en su círculo más cercano la intención de "dejar el fútbol".

La plantilla ha confiado en las últimas semanas en la llegada a la dirección del equipoo de María Laura Vallejo, quien informó que estaba pendiente de la llegada de algún patrocinador o inversor para pagar las nóminas acumuladas. Hasta el momento no ha llegado nada de dinero y la situación se complica. Según ha podido saber DXT COPE, un empresario lorquino ha estado interesado en la situación económica para hacerse cargo del club, siempre y cuando la actual directiva al completo, dejara su cargo a disposición del empresario.

Tras analizar los números y las facturas pendientes, cesó en el intento de adquirir el club, ya que las deudas se disparaban hasta los más de 50.000 euros, cifra inviable para afrontar la situación.

De esta forma, la plantilla lorquina estudia la posibilidad de no jugar más, pudiendo ser el partido de este domingo ante el Real Murcia, el último del equipo lorquino. Las integrantes del cuadro lorquino están esperando alguna información que les aclare como está la situación, pero si esta no llega, podrían tomar la decisión de no jugar ante el Real Murcia este domingo o ante el SMX Athletic el 18 de abril.



El proyecto femenino de fútbol, podría estar ante sus últimas horas debido a una lamentable gestión económica en los últimos años. El Lorca Féminas llegó a disputar una fase de ascenso a Primera División y ser el primer equipo de la Región en alcanzar esa fase final. Sólo unos años después, la cantera ha desaparecido y el proyecto deportivo se ha visto afectado por la malas decisionnes administrativas.