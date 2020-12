Baroni es cesado en el CF Lorca Deportiva

Hugo Issa ya tiene marcada la hoja de ruta para intentar dar la vuelta a la complicada situación que tiene el CF Lorca Deportiva en la clasificación. La primera decisión fue la destitución de Ibán Urbano como técnico y en el plazo de dos semanas ha encontrado el relevo. Se trata del aguileño Juan José Asensio que debutará en la categoría de bronce del fútbol español. El técnico viajó a Soria para dirigir a los suyos en el partido de Copa contra el CD Numancia en el que los lorquinos cayeron 4-1 contra los sorianos. No se pudo sentar en el banquillo de Los Pajaritos pero estuvo en la grada dando instrucciones.

Tras la llegada del nuevo técnico y aprovechando que la Liga está parada hasta el 10 de enero, fecha en la que el cuadro de la Ciudad del Sol se medirá al Linares Deportivo en el Artés Carrasco para cerrar la primera vuelta, el presidente argentino ya está moviendo la plantilla.

Tal y como indicó a los micrófonos de COPE LORCA, "hay que hacer movimientos" y estos ya han llegado. El primero ha sido la llegada de Jesús Manue Lobo, joven promesa de Venezuela que llegará la primera semana de enero y que alternará el Cantera Lorca Deportiva con la primera plantilla. Ocupará una de las dos fichas sub23 que quedan libres en el plantel. Internacional sub 15 y sub 17 con su país, juega de centrocampista y puede hacerlo de delantero.

El otro movimiento ha sido el de Tomás Baroni, el central y el club han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes.

Baroni llegó el curso pasado a mitad de campaña y jugó ocho partidos, logrando el ascenso a Segunda División B.

Este año no ha destacado en la zaga blanquiazul, y tras jugar siete partido, todos ellos de titular pone punto y final a su participación en el club de la Ciudad del Sol.

El "Bocha" Baroni ha sido expulsado en dos partidos, uno de Liga y otro de Copa, y en la competición del K.O ha marcado un tanto.

Hugo Issa, realizará más movimientos durante los próximos días, buscando la reacción de los suyos de cara al 2021 donde el objetivo será lograr la primea victoria y enlazar una serie de resultados positivos que le acerquen a la zona tranquila.