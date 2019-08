Alex Abellaneda, 6ª en las 7 millas de Manhattan (New York)

El lorquino Alejandro Abellaneda del equipo "La Mafia se sienta en la mesa" 6°clasificado de la carrera internacional 7 millas de la New York Road Runners celebrada en Manhattan (New York) esta mañana.

El lorquino entró en el top ten de una prueba en la que participaron 6.500 personas.

Abellaneda marcó el crono de las 7 millas ( 11.2km) en 39 minutos y 12 segundos, siendo el más rápido de su categoría y el primer español en entrar en línea de meta.

La victoria de esta prueba internacional fue para el etiope Yae Dabi Tadesse con un crono de 34.25 seguido del atleta de Cabo Verde a Rubén Sanca que hizo un tiempo de 35.23. En tercera posición terminó el etíope Birkani Daré Hepal con un tiempo de 35.49 segundos.



Abellaneda ha indicado a COPE que "ha sido una salida rápida, por la motivación de correr en un sitio como este, he podido llegar hasta la 3ª milla con la cabeza en el grupo de etíopes, a partir de ahí el cansancio se apoderó de mí."

El buen ambiente que había en Central Park hizo que el lorquino marcara un buen ritmo "no estaba ni por asomo para salir y mantener un ritmo de 3’03” por km porque ahora no estoy entrenado con la dedicación que le pongo en invierno, pero he de decir que para como me he visto en los últimos rodajes por Murcia he corrido bastante bastante bien completando un parcial de 3’25” en apenas 39 minutos."