El Águilas FC sigue moviendo el mercado

El Águilas FC también es otro de los equipos que está moviendo el mercado de fichajes en el grupo XIII de Tercera División. Las últimas horas del mercado están siendo intensas para el cuadro de Paco Lorca que ha visto como se han marchado Javi Heranz y José Manuel, este último rumbo al Atlético Pulpileño de Sebas López y Gabi Belmonte. El centrocampista aguileño esta temporada sólo había jugado siete partidos con el cuadro costero y ha buscado más oportunidades en la entidad andaluza que además está luchando por el playoff.

Estas dos bajas se suman a las de Edu Serrano, Javi Piñero, Ballesta, Barrenetxea y Vicente Meca, lo que hacen un total de siete jugadores.

En el apartado de altas, Alfonso García, ex presidente de la UD Almería y natural de Águilas, está aportando su granito de arena para reforzar el equipo. El empresario aguileño tras vender el equipo de la capital almeriense, ingresó más de 20 millones de euros y estuvo interesado en hacerse con parte de las acciones del Real Murcia. Alfonso García parece que tiene ganas de fútbol y ha aportado tres fichajes a la entidad de su ciudad.

Además del mediapunta Karim Mohmet y el central Yannis Castagne, llega otro jugador francés. Se trata de Waga-Rubech, procedente del A.S. Gemenos de Francia. Es un delantero de 21 años y de 1,91m que llega para hacer dupla con José David, que estaba como único referente del equipo de Paco Lorca en ataque hasta la fecha.