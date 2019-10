El Águilas FC regresa a casa y pide el apoyo de la afición para remontar "el vuelo"

El Rubial volverá a acoger fútbol de tercera división. El Águilas FC regresará a casa tras la resiembra de su terreno de juego y lo hará en uno de los partidos más importantes de la temporada. Siempre es importante medirse a un equipo de la ciudad del Sol, pero en este caso, la necesidad de una victoria hace que los aguileños, se conjuren con su afición para buscar tres puntos que les permita respirar en la clasificación.

Los de Gaspar Campillo no ganan desde el ocho de septiembre cuando se impusieron 4-0 ante el Ciudad de Murcia, obteniendo una derrota en el Hermanos Buitrago 1-2 ante Cartagena FC y tres empates, ante Pulpileño, Los Garres y Plus Ultra.

Para el partido ante los lorquinos no podrá contar Gaspar Campillo con José Manuel, que cumplirá su cuarto partido de sanción y Rubén Primo que fue expulsado ante el Plus Ultra.

Además, como ya es conocido tampoco se podrá contar con Emilio y Ramón Arcas, jugadores que siguen recuperándose de sus graves lesiones del curso anterior.