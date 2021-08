Águilas FC y Pulpileño ya conocen sus horarios de la primera jornada.

La Segunda RFEF comenzará el próximo 5 de Septiembre y los cuatro equipos de la Región de Murcia que participarán en esta competición ya conocen los horarios de su debut.

El Águilas FC de Alfonso García arranca en casa contra el Atlético Mancha Real de Urko Arroyo. El jugador vasco, ex del Lorca FC, es uno de los jugadores a seguir de este equipo andaluz que intentará ponerle las cosas difíciles a los de Molo. El cuadro aguileño quiere comenzar con buen pie esta competición y situarse cuanto antes en los puestos de cabeza para no tener sorpresas durante la temporada.

El sueño del Atlético Pulpileño comienza el domingo ante el Calvo Sotelo de Puertollano. El cuadro manchego será el primer rival del cuadro de San Miguel Pulpí que no quiere despertar del sueño logrado y alcanzado tras varios intentos y gracias al trabajo de Sebas López y Gabi Belmonte.

El debut será en el Municipal de Puertollano el domingo a las 19.00 horas, ante un equipo que cuenta con viejos conocidos de la afición lorquina como es el caso del portero Ballester, ex del CF Lorca Deportiva y Álex Malón, ex lateral del Lorca FC.

Además el Real Murcia comenzará en casa contra el CD Marchamalo. El proyecto de Mario Simón arranca en el Enrique Roca La Condomina el domingo a las 19.00 horas. El equipo confeccionado por el lorquino Manolo Molina, cuenta con el atacante Andrés Carrasco, quien fuera "killer" del CF Lorca Deportiva y el central lumbrerense Antonio López, ex del Lorca FC.

El equipo de la Región de Murcia que abrirá fuego será el Mar Menor, que jugará su primer partido de liga, el domingo a las 17.00 horas contra La Nucía en el estadio olímpico Camilo Cano. En los alicantinos militan Jaume Valens y Javi Cabezas, ex portero y ex centrocampista del Lorca FC.

