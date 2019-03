El Águilas FC no pierde en Lorca desde 2015

El Águilas FC no pierde en Lorca desde el año 2015. Cuatro años en la que los costeros se han mostrado fuertes en la Ciudad del Sol, arrebatando puntos y asaltando el feudo lorquino.

La última vez que perdió el equipo costero en Lorca fue el 20 de septiembre de 2015 ante el CF Lorca Deportiva por 1-0 con gol de Campanas en el minuto 88. Con respecto aquel once, hasta diez jugadores se mantienen en la plantilla como es el caso de Javi Soto, Fran, Rubén Primo, Javi Méndez, José Manuel, José David, Joaquín, el sancionado Perico que no podrá jugar ante el Lorca FC así como los lesionados Javi Piñero y Emilio.

Tras ese partido, ha disputado un total de cuatro encuentros, y en ninguno de ellos ha perdido.

En la temporada 2016/2017 jugó en la jornada cinco ante el Lorca FC B en el Complejo Deportivo Ángel María Villar, logrando una victoria por 1-2 con goles de Juanra por los lorquinos y un doblete del lateral zurdo Javi Piñero para los aguileños.

Ese mismo año, en la jornada 30, el 19 de marzo jugó en el Artés Carrasco, empatando 1-1 ante el CF Lorca Deportiva gracias a un gol de José David en la recta final del partido.

El curso pasado, los de Gaspar Campillo volvieron a puntuar en Los Tollos tras empatar a cero ante el filial del Lorca FC.

Esta misma temporada, los aguileños han sacado premio de su visita a Lorca, donde se impusieron 0-1 la CF Lorca Deportiva en la segunda jornada de liga con otro gol de José David.

Los números por el momento son positivos para los costeros ya que de esos cuatro partidos, han ganado dos y han empatado otros dos, con cuatro goles a favor y sólo dos en contra.

Ante el Lorca FC, no juegan desde el curso 2012/2013

Otro dato significativo del derbi de este próximo fin de semana, es que Lorca FC, antes La Hoya Lorca y el Águilas FC no juegan en el Artés Carrasco desde la temporada 2012/2013, curso donde el equipo entonces dirigido por Luís Jiménez Moya con Manolo Molina en la dirección deportiva lograra el ascenso. Esa temporada, la última que se vieron las caras en Tercera División, el resultado fue de 5-1 para los lorquinos.