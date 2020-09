La alcaldesa anuncia la suspensión definitiva del Carnaval 2021

“Como alcaldesa es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar, pero como Gobierno nuestra responsabilidad por la salud y el bienestar de Águilas no acaba en los espacios municipales; tenemos la obligación de velar por toda la ciudadanía y el Carnaval implica, no solamente durante las tres semanas que dura la fiesta sino durante todo el año, un contacto estrecho entre todos los componentes de las Peñas y todos aquellos que trabajan por hacer posible nuestra gran fiesta”. Estas han sido las palabras con la que la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha anunciado hace apenas unos minutos la suspensión definitiva del Carnaval 2021.

Una decisión que aunque dolorosa-matizaba Moreno- “es lo más responsable dada la situación sanitaria que estamos atravesando a causa de la crisis provocada por la Covid-19 y que ha sido consensuada con la Federación y con todas las peñas de Carnaval”. La primera edil aguileña realizaba este anuncio en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Peñas celebrada en la Casa de Cultura Francisco Rabal; un acto en el que también han estado presentes el edil de Carnaval, Cristóbal Casado, el presidente de la Federación, José Alonso, y representantes de todas las peñas del Carnaval.

“Nuestro Carnaval es una fiesta conformada por unos magníficos desfiles fruto de meses previos de intenso trabajo, pero también son actos como la Suelta de la Mussona; la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma; el Pregón de la Musa con nuestra glorieta abarrotada de gente; el Carnaval de la noche con miles de persona bailando y disfrutando; los eventos que se desarrollan en recintos cerrados y un largo etcétera de actividades que son la esencia de nuestra fiesta grande. No podemos plantearnos ninguna alternativa a esto porque si así lo hiciéramos el Carnaval de Águilas perdería sus señas de identidad”, puntualizaba la alcaldesa.

Antes de concluir, la primera edil aguileña agradecía “la reacción tan madura, responsable y coherente de todos. Federación de Peñas, Peñas del Carnaval, Escuelas de baile, diseñadores y modistas, equipos de maquilladoras y peluquerías y todo el sector hostelero han asumido la situación desde el primer momento con una entereza admirable pese al varapalo económico que esto va a suponer para Águilas. Ahora nos toca a todos poner la mirada en el Carnaval 2022, que estoy segura conseguiremos que sea el mejor de la historia”.