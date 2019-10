Más de 55.000 personas han llenado las principales vías cartageneras de esperanza, de peticiones, de lucha por el tesoro que supone en muchos níveles el Mar Menor. Autobuses de toda la Región han acompañado a los cartageneros a exigir medidas para la recuperación de la laguna. Una marcha pacífica con gritos como "el Mar Menor no es un contenedor" "SOS Mar Menor" o "esta lucha la vamos a ganar" y en la que han ido familias completas. Abuelos que quieren que sus nietos sigan disfrutando de lo que fue para ellos un entorno privilegiado, cuna de los mejores recuerdos del verano y no solo del verano. Pescadores afectados por la crisis de un mar que se muere si no hacen nada, pero al que piensan seguir defendiendo.