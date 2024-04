Manuel Marlasca: "No sé a qué guionista se le podrían ocurrir algunos de los sucesos reales"

"La realidad supera ampliamente, la ficción" es posiblemente un tópico que cada vez es más real, porque los sucesos copan las páginas de los periódicos y llena, horas de radio o televisión. Lo sabe bien un hombre que se ha dedicado a investigar y contar durante décadas los sucesos más escabrosos de España. Manuel Marlasca (Madrid, 15 de octubre de 1967) ha dado un salto a la ficción literaria con 'Tú bailas y yo disparo'.

Da la sensación de que perdía el tiempo, porque argumentos no le faltan, aunque se ríe al escucharlo. "Es verdad que llevo muchos años como reportero de sucesos, pero de ahí al salto a la literatura te aseguro que ha sido un salto complicado. Gracias por la confianza". A pesar de la altura, el aterrizaje está siendo dulce. "Lleva pocas semanas a la venta, pero es cierto que a la gente que lo ha leído ya le ha gustado y no hacemos más que recibir buenas opiniones. El público editorial es complicado y llego al mundo de la literatura, con mucho respeto y con un poco de síndrome del impostor. Mi mayor trabajo ha sido intentar dignificarlo y que el libro tenga carácter literario alejado del periodismo, aunque compartimos herramientas".

La realidad da muchos argumentos

La vida real pone el listón muy alto a los argumentos de las novelas negras "Si hay algo que he aprendido en el desempeño de mi labor es que por retorcido que sea un escritor nunca supera la realidad. La realidad no deja de darnos casos tremendos, a veces rocambolescos, que no sé a qué guionista se le podrían haber ocurrido". El televisivo Marlasca añade que "un chico nieto e hijo de famoso tenga una cita en Tailandia y la cita acabe con la otra persona descuartizada y sus trozos repartidos por toda la isla y es realidad. No es fruto de una mente calenturienta de un escritor".

En la parte más sencilla de pasarse al mundo editorial destaca el capítulo de la investigación. "Me he ahorrado la labor de documentación, porque tenía los contactos y los procesos, pero ha habido cosas que he tenido que trabajar. Tengo amigos que me han ayudado. El resto llevo toda la vida viéndolo".









Los personajes de Marlasca

Ha creado unos personajes muy completos, que tienen vida propia. "Me interesaba mucho crear un universo y unos personajes. Me obsesionaba crear personajes humanos, con zonas grises, con claroscuros. Quería unos policías que no fueran cíborgs resolviendo crímenes, sino que tiene sus pasiones y sus debilidades y los malos, no quería que fueran malos las 24 horas del día. Tienen gente a la que quieren y sus debilidades. Me interesaba esta dicotomía que tenemos todos".

¿Todos seríamos capaces de matar?. Marlasca tiene claro que todos tenemos zonas de sombras, pero con límites. "Matar a veces es una cuestión de una mala elección, de un estallido, de un ataque de ira...muchos crímenes no tienen nada de premeditación. Otras veces el crimen está perfectamente planeado, perfectamente planificado, pero en una mayoría no. Como decía Simenón, un asesino es igual que usted y que yo justo antes de cometer el crimen".

El argumento enganchará y el ritmo frenético de lectura hará el resto. Él quiere que pasen los lectores un buen rato y que reflexionen sobre los temas que propone la primera novela que saca al mercado y que capta el interés. "No creo que seamos morbosos. Este tipo de sucesos nos recuerda los frágiles que somos, lo vulnerable. Si Diana Quer hubiera salido media hora antes, quizás estaría entre nosotros. Así es de volátil y eso hace que sea fácil empatizar con las víctimas y sus familias".

