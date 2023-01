La Junta de Cofradías gestionará las sillas de Semana Santa

La Junta de Gobierno local ha adoptado esta mañana los acuerdos necesarios que posibilitarán la gestión directa de la sillas de Semana Santa por la Junta de Cofradías. Según ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que ha presidido la reunión, “con ello se tratará de mejorar la calidad de este servicio poniéndolo a la altura de otras ciudades como Sevilla y ampliar el número de recorridos de procesiones y traslados con localidades a disposición del público”.



La gestión directa de las sillas había sido solicitada por los propios cofrades ante las deficiencias de la anterior adjudicataria municipal.



Para posibilitar esta gestión, la Junta ha aprobado una modificación en la ordenanza fiscal que exime a entidades sin ánimo de lucro, como la Junta de Cofradías, del canon por ocupación de la vía pública, en este casoen las carreras de los desfiles pasionales durante los diez días que dura la Semana Santa.



Por otro lado ha aprobado un convenio de colaboración con la Junta de Cofradías en el que se señalan las características de esta gestión directa. Así se habilita a la Junta de a la instalación de sillas y palcos, por si misma o a través de terceros, reservando espacios para personas con discapacidad y quedando excluida del pago de tasa al estar exenta, pues no se obtiene beneficio particular alguno al constituirse como un instrumento de promoción y publicidad de la ciudad de Cartagena.



UNIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RESIDENTES DE LA ORA



La Junta de Gobierno local también ha aprobado esta mañana la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio, que elimina las restricciones por zonas de las tarjetas de residentes de la ORA.



De esta manera cualquier residente de la ORA podrá aparcar en otras zonas de residentes del municipio, mejorando de esta forma la gestión y uso de estos aparcamientos, sobre todo por parte de los usuarios de zonas más saturadas.



ATENCIÓN A UCRANIANOS



La Junta ha aprobado además la generación de crédito necesaria para contratar a dos trabajadores sociales que harán labores de acompañamiento, gestión y colaboración con entidades sociales, para ayudar a refugiados ucranianos acogidos en Cartagena por la guerra en su país.



Ello será posible gracias a una subvención de Europa pero se tramita a través de la Consejería de Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia..



REBAJA DEL 60 % DEL BUS



La Junta de Gobierno también ha aprobado hoy la rebaja que hace que Cartagena disponga desde el pasado 1 de enero del bono de transporte en autobús más barato de la Región de Murcia, con un 60% de rebaja en el precio del viaje que sitúa el viaje ordinario en 30 céntimo, 20 para jubilados, 10 para familias numerosas y 8 céntimos el unibono universitario.



La bonificación será sufragada en un 30 por ciento por el Gobierno central y en otro 30 por ciento por parte del consistorio.



PLAN DE FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS



La Junta también ha dado luz verde al Plan de Formación de los Empleados Públicos Municipales negociado con los sindicatos que contempla un aumento del presupuesto destinado a cursos, con acciones formativas específicas y continuadas para Policía Local y Bomberos, y otras destinadas al personal administrativo y de otros servicios para mejorar sus conocimientos técnicos y organizativos de la gestión municipal, así como sus habilidades y destrezas sociales,



El nuevo Plan de formación cuenta con 2.400 horas de formación repartidas en 159 acciones formativas, produciéndose, en este año 2023, un aumento tanto en la acciones formativas, 16 más que en 2022, como en horas de formación, 200 más.



También, se consolida la formación en la plataforma on-line y la ofrecida a través del convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Certificarm, debido a su alta demanda.



El presupuesto asignado al Plan de formación 2023 es de 167.341,00 euros, frente a los 151.211 euros del pasado año.



También cabe destacar la creación de un itinerario formativo específico para la Policía Local con una duración de 4 años, con acciones formativas obligatorias y voluntarias, en atención de los diferentes grupos operativos. En el caso de Bomberos, el itinerario de actividades formativas para este cuerpo se desarrollará en un periodo de 3 años. La implantación de estas formaciones en itinerarios de varios años tiene como objetivo la consecución de un Plan de Seguridad conjunto.



El resto del personal municipal realizará cursos relacionados con las habilidades y destrezas sociales para mejorar la atención al ciudadano, el clima laboral, la comunicación o la inteligencia emocional.



Igualmente, habrá otros cursos dirigidos a mejorar su conocimiento de la organización municipal, la legislación y la tramitación administrativa o los conocimientos técnicos de otras áreas municipales.



PREMIOS Y CONVOCATORIAS



Por último y entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases que regirán para la concesión de los Premios al Deporte Cartagenero 2022, que serán convocados de forma inminente, así como las de los Premios Mandarache y Hache 2023.



También se ha dado el visto bueno a las bases para la convocatoria de la Edición 2023 del Festival “Mucho Más Mayo” que se celebrará del 4 al 14 de mayo y a un convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Entidad “Marfersa Promociones Residenciales, S.L.” para la cesión de uso del molino “Las Casicas” en La Puebla.