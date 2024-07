De Isla en Isla, en un viaje de película: "La Mar de cine"

Empieza definitivamente la cuenta atrás para la celebración de la 29ª edición de los eventos culturales más importantes de Cartagena y de la Región. La Mar de Música es el mayor festival musical, pero a la vez trasciende de la música para convertir a la ciudad en el epicentro de la cultura.

La Mar de Músicas ya inunda las calles de Cartagena con cartelería de los artistas a quince días del primer concierto. Abrirá el festival el viernes, 19 de julio, la banda cartagenera Karmacadabra. Su fusión musical con influencias de ritmos latinos y sonidos más urbanos como el ska, el reggae o el flamenco abrirá el escenario gratuito de la plaza del Ayuntamiento a las ocho de la tarde. La primera jornada de esta 29.ª edición dedicada a las Islas del Mediterráneo la completan la siciliana Carmen Consoli, la mexicana Julieta Venegas, el gallego Baiuca y la maltesa Joon.

La mar de cine



La literatura y las actividades para los niños completan la cultura de la Mar de Músicas, que presenta además una gran sección cinematográfica. Nacho Ros, responsable del Festival Internacional de cine, ha pasado por COPE para recomendarnos este cine al aire libre en el que será un viaje de Isla en Isla.

La programación de La Mar de Cine comenzará el jueves 11 de julio, viajando a la isla de Malta, con la película Carmen, de la directora Valerie Buhagiar, a quien avalan varios premios internacionales.

Ibiza será el destino del 12 de julio, con La Corriente, ópera prima del director y actor Jesús Lloveras. Bajo un fondo construido con una fotografía paradisiaca de calas ibicencas.

También durante el fin de semana

El sábado 13 de julio el destino será Sicilia, con Fuegos Artificiales, de Beppe Fiorello. Retrocediendo hasta ese verano del 83 al que Franco Battiato puso banda sonora. Con los goles que darían a Italia la victoria de un mundial como telón de fondo.

El domingo 14, La Mar de Cine vuelve a las Baleares para presentar otro debut en la dirección: Formentera Lady, del alicantino Pau Durá. Estrenada en el Festival de Málaga, y con un José Sacristán en estado de gracia, que adopta el papel de un lugareño hippie que aceptará finalmente la crianza de su nieto enfrentándose a fantasmas familiares del pasado.

El lunes 15, el destino será de nuevo Malta. Con uno de los platos fuertes de esta edición, Luz, ópera prima del director maltés Alex Camellieri. El martes 16, el paisaje de las islas griegas servirá de telón de fondo para Listen, de la directora María Douza.

La programación finaliza el miércoles 17 de julio con un último destino: la isla de Arimenaki, situada en el mar Egeo. Hasta donde traslada al espectador el director ateniense Giorgos Panousopoulos con In this Land Nobody Knew How to Cry.