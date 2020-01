ISEN acoge el lanzamiento de un proyecto universitario para recuperar la carpintería tradicional de barcos

El Centro Universitario ISEM de Cartagena acoge los días 20 y 21 de enero la reunión de lanzamiento del proyecto Erasmus+ 'All Hand On Deck', coordinado por la UMU, cuyo objetivo es recuperar e impulsar la profesión de carpintería de ribera en Europa. El proyecto cuenta con una financiación de 298.875 euros y finaliza en diciembre de 2021.

La reunión, que se celebra en el Centro, estará presidida por la Vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia, Senena Corbalán, el almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, Aniceto Rosique Nieto y el director general de ISEN Centro Universitario, Luis Cruz Miravet.

La Asociación Estratégica ALL HANDS ON DECK 'European work heritage in shipwright for present and future' está coordinada por Juan José Sánchez Baena, director de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, y cuenta con 6 socios institucionales de 5 países europeos: España, Bélgica, Italia, Grecia y Polonia. Entre ellos participa el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) de la Región de Murcia.

Además de recuperar la carpintería de barcos (uno de los trabajos más antiguos de Europa) haciendo que sus técnicas estén disponibles de manera digital, entre los objetivos del proyecto está el adaptarlas a los nuevos tiempos, creando un curso de formación para capacitar a personas de sectores cercanos y reducir así las tasas de desempleo de las personas mayores de 45 años.

Se trata también de garantizar la transferencia de conocimientos a las generaciones jóvenes y, en definitiva, impulsar una profesión ecosostenible, rentable y que contribuya a crear tejido económico en las poblaciones costeras.