Espejo pide a Castejón y Saura que se presenten a los Goya

Duras críticas del PP de Cartagena a los protocolos firmados por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para la reconstrucción y puesta en valor de Santa María la Mayor y la excavación arqueológica del Anfiteatro Romano.

El portavoz popular, Francisco Espejo, ha enseñado hoy los documentos de los protocolos en los que no consta ningún compromiso para dotar de inversión las actuaciones. "Han mentido descaradamente a los cartageneros porque no incluye ningún acuerdo oficial, tan sólo una mera declaración de intenciones sin respaldo oficial ni consideración de convenio, que no comprometen a nada", ha manifestado.

Durante una rueda de prensa en la sede popular, ha lamentado que el grupo lleve dos semanas indagando y solicitando una copia del acuerdo para comprobar que todo ha sido un "paripé" de los socialistas sobre unos "protocolos fantasmas".

El portavoz ha recordado que cualquier acuerdo de ese tipo tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno y contar con los informes técnicos y jurídicos necesarios. "En ningún momento del texto aparece dotación presupuestaria con tres millones de euros para la Catedral y uno para el Anfiteatro tal y como se ha dicho, ni tampoco un compromiso expreso de acometer las obras. Todo es una declaración de intenciones sin ningún valor"

Espejo ha calificado la firma de los protocolos de "Ciencia ficción pura y dura" con los que Castejón y Saura "podrían optar a un Premio Goya o a un Oscar".

Los populares han criticado las puestas en escena de Castejón en campaña electoral y su gestión que está provocando un desajuste presupuestario en el ayuntamiento. "Castejón improvisa, va a salto de mata, ha emprendido una carrera alocada a las elecciones, ha aprendido de su jefe Pedro Sánchez y nos ha engañado una vez más" ha señalado Espejo.