Condenado a seis meses de cárcel por disparar y herir a una perra

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia de un juzgado de lo Penal de Cartagena que lo condenó a seis meses de cárcel, como autor de un delito de maltrato animal, por disparar con una escopeta de perdigones a la perra de su vecina, a la que lesionó en una pata.

La sentencia, señala que el juzgado declaró probado que los hechos se produjeron en enero de 2018 en la localidad de La Unión, cuando el acusado efectuó cuatro disparos contra la mascota, que se encontraba en el jardín de la vivienda de su dueña.



La perra recibió los impactos de los perdigones y tuvo que ser atendida en una clínica veterinaria, quedándole como secuela una cojera en una pata.



La sentencia, que aplicó la atenuante de dilaciones indebidas al fijar la pena, condenó al acusado a seis meses de prisión y a indemnizar a la vecina con los cien euros que tuvo que abonar al veterinario.



En su recurso ante la Audiencia, aquel alegó que solo hizo dos disparos en una reacción motivada por “la constante provocación” de su vecina hacia él, para añadir que no podía ser condenado por ser inimputable.



Sobre ese último extremo, el tribunal comenta que el informe forense incorporado a las actuaciones asegura que es completamente responsable de sus actos.



Y en cuanto al error en la valoración de las pruebas que atribuyó a juzgado, la Sala dice que los hechos quedaron probados en el juicio no solo con las manifestaciones de la dueña del can, sino, también, con la factura de la asistencia veterinaria.



Además, se contó con otra prueba, la de que los balines que tenía en su poder cuando se le recogió la escopeta coincidían con los hallados en el animal.