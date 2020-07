Beatriz Miguel destaca en su toma de posesión el tremendo potencial de UPCT para sortear las dificultades

En “un contexto muy complejo donde la única certeza es la incertidumbre”, la desde hoy rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández, ha destacado durante su toma de posesión “la enorme capacidad de adaptación a los cambios” de la UPCT como “institución académica muy viva, que sabe sortear las dificultades a partir de su propia idiosincrasia como universidad joven, muy especializada, y de relativamente pequeño tamaño”. En definitiva, “una universidad con un tremendo potencial”, ha resaltado la catedrática en Ingeniería Química, en una ceremonia atípica, celebrada a puerta cerrada para prevenir contagios de Covid-19.

“Entiendo la ciencia como disciplina de razón y también, desde luego, de pasión. La pasión impide que me rinda, me hace buscar la superación, me empuja a acometer nuevos retos. Y hacerme cargo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena sin duda lo es”, ha añadido.

La primera rectora de una universidad politécnica en España ha agradecido durante su intervención al rector saliente, Alejandro Díaz Morcillo, la confianza que depositó en ella como vicerrectora de Investigación.

Díaz Morcillo, por su parte, ha pedido “unidad interna y sensibilidad de las administraciones hacia la universidad politécnica de la Región de Murcia. No van a ser tiempos fáciles los de, al menos, los próximos dos cursos. Por eso, esa unidad interna va a ser más necesaria que nunca, al igual que la sensibilidad que demuestren las administraciones hacia la universidad pública y, concretamente, hacia la Universidad Politécnica de la Región de Murcia”, ha concluido.

Equipo

El nuevo equipo de Gobierno de la UPCT que ha tomado posesión hoy reduce a siete el número de vicerrectores tras la última reforma de los estatutos de la Politécnica.

Beatriz Miguel mantiene como secretaria general a Rosa Badillo, y como gerente a Isidro Ibarra. Repiten como vicerrectores de Estudiantes y Profesorado, respectivamente, Sergio Amat y Luis Javier Lozano. Éste último asume también las responsabilidades de promoción institucional.

La catedrática Catalina Egea, de la Escuela de Ingeniería Agronómica, es la nueva vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación. De igual manera de la Escuela de Agrónomos es el vicerrector de Transformación Digital, Manuel Munuera. Juan Ángel Pastor, exdirector de la Escuela de Telecomunicación, es vicerrector de Enseñanzas e Internacionalización. Juan Pedro Solano, profesor de la Escuela de Industriales en el Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos, es vicerrector de Campus y Sostenibilidad. Por último, el docente de la Facultad de Ciencias de la Empresa Juan Francisco Sánchez se ocupa de Economía, Empresa y Emprendimiento.

Al acto de toma de posesión, han asistido únicamente los cargos que han tomado posesión y las autoridades imprescindibles, encabezadas por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ha presidido la ceremonia.