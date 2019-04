El PP acusa a Castejón de "estafar a los cartageneros" con el Avance del Plan General

El PP ha acusado a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, de haber elaborado el avance del Plan General de Ordenación Urbana sin recoger las aportaciones de expertos y ciudadanos, entre ellas, las de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Su portavoz, Francisco Espejo, ha dicho que el Gobierno local ha encajado en campaña electoral la presentación de este documento tras haber "forzado" durante dos meses la participación de la sociedad cartagenera sin que se haya visto reflejada en el avance definitivo.

Espejo ha comentado que un estudio "serio no puede estudiar, analizar e incorporar en 15 días las aportaciones de todos los sectores de Cartagena que han participado".

El portavoz ha destacado que “ayer, Castejón quiso hacer ver que había hecho algo antes de las elecciones municipales, pero lo único que ha hecho es engañar a los cartageneros y dejar al próximo gobierno que llegue al ayuntamiento un borrador que no servirá para nada. Es otra estafa electoral del PSOE”. En sentido sentido, Espejo ha recalcado que “cuando el PP llegue en junio al gobierno, no se va a tragar un documento que determinará el futuro urbanístico de Cartagena. Habrá que revisar en profundidad toda la documentación y esperemos que no haya que empezar de cero porque, entonces, habremos perdido cuatro años”.