"No importa lo bueno que seas, lo emocionante es que puedes ser todavía mejor", dijo una vez Tiger Woods y puede ser un buen reflejo de la situación que vive el Odilo Cartagena en la antesala del primer día de la eliminatoria por el ascenso a la Liga LEB Oro. Han demostrado ser buenos durante toda la liga regular, pero ahora quieren ser todavía mejores. Han ganado mucho, pero tienen sed de conseguir las mejores victorias de la temporada ante un Zamora, que también ha sido muy destacado en su grupo.

La ciudad y la afición velan armas para afrontar el primer asalto de este combate doble. El sábado, a las 20.00 horas, arranca la que puede ser la última de la temporada y eso significaría un ascenso de categoría para el equipo y para un técnico que está ante su tercera oportunidad de lograrlo.

Jordi Juste Cols Tarrasa, 1979) tiene una gran experiencia y lo ha demostrado en Cartagena construyendo un equipo potente en los aspectos claves del baloncesto con una defensa férrea y un ataque alegre, pero también ha dejado huella de la exigencia, de la capacidad de ir siendo mejores y de superar adversidades para crecer como equipo. No ha sido todo de color de rosa, pero ahora están él y sus pupilos ante una eliminatoria que le puede dar por fin el premio que se le ha negado en dos ocasiones.





Una oportunidad única

Es cierto, que de no salir bien, tendrían un plan b por el camino largo, pero de momento se centran en la que puede abrirles la puerta del cielo a la primera. El técnico nos ha contado en Cope sus sensaciones antes del momento que han soñado durante todo el año. "La verdad es que era el objetivo desde el principio. Incluso fuimos un pelín valientes de reconocerlo e ir a por ello, pero cuando uno tiene las cosas claras y ha conformado un grupo humano y de trabajo como este, sabíamos cuál era el camino y cómo hacerlo. Ahora nos vemos en esa final deseada".

El técnico recuerda que se han ganado una segunda oportunidad si la primera no culmina, pero antes de eso hay dos emocionantes partidos. Llegan con confianza por el buen trabajo que han realizado durante los últimos meses, de los recursos que han conseguido y que ahora tiene para medirse al Zamora. "Vamos a por un buen resultado. Ojalá que sea una victoria, porque mi experiencia me dice que dejando la eliminatoria abierta y sabiendo cómo compite este equipo habría margen. Ojalá ganar, aunque sea de un punto, pero si no no habría tampoco que dramatizar", admite el entrenador del Cebé.

No es una revancha de la Copa

Juste es un ganador y sabe que hay que controlar el baloncesto, pero también las emociones y la cita nada tiene que ver con aquella. "En el mensaje al equipo les dije que no podíamos tener sentimiento de revancha porque nos haría precipitarnos y nos tendría en un estado de alerta o emocionalmente sobrepasados. Tampoco con sentimiento de merecimiento o de que alguien nos debe nada porque eso nos dejaría fríos".

Por último, tampoco quiere fiar al calor del público la responsabilidad. Sabe que será más sencillo con ellos, pero que las canastas y las defensas dependen de ellos y admite que el rival no estará pendiente del ambiente. Su mensaje es "competir como estamos haciendo cada semana. Ser fieles a nuestro estilo y cumplir con nuestro plan sabiendo que son dos semanas y habrá una partida de ajedrez que jugaremos los entrenadores".

Están recibiendo muchos mensajes de apoyo y al empezar el día ya había 2.000 entradas vendidas.

Sin embargo, ganar depende de ellos. El catalán nos hablaba de las claves de la eliminatoria. "Tenemos que saber, atacar y defender con un jugador que condiciona tanto como Jonas Paukšt. El lituano condiciona su juego y lo sufrimos los rivales. Minimizar su aporte será una de las claves. Dominar el rebote, estar agresivos, lanzarse por un balón suelto, tocarla aunque no se robe. Cosas que no salen en las estadísticas". Sabe que los dos equipos practican buen juego y los pequeños detalles pueden ser determinantes.

El rival no ha perdido en todo el año fuera de casa y ganarles en Cartagena cambiaría su idea de la eliminatoria. El técnico está feliz con el apoyo de la afición durante todo el año y sabe que el sábado estarán muy arropados recibiendo la fuerza de los cartageneros. A sus jugadores los ve ilusionados con la cita. "Antes del último partido ya tenían muchas ganas y eso es clave. Sus ganas, la compostura en Palma me dijo muchas cosas y con esas cosas seguimos viajando esta semana. Tienen muchas ganas y tienen ante sí una oportunidad muy bonita para dar sentido a lo que estamos haciendo".

A la tercera va la vencida

En lo personal, ya le toca que el éxito se complete, porque ha hecho un año espectacular y eso se cierra mejor con un ascenso que todavía tiene que trabajar. "Eso me dice todo el mundo. La semana pasada veía vídeos de Jürgen Klopp cuando perdía finales con el Borussia Dortmund y en la rueda de prensa decía que quería estar y que ya le tocaría ganar. Me quito presión con el cachondeo, pero no es fácil, pero a ver si a la tercera va la vencida".