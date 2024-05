Homenaje a Mikel Rico, una leyenda del fútbol español que deja huella dentro y fuera: "710 partidos"

Hay futbolistas y también existen los profesionales del fútbol. Mikel Rico Moreno es de los primeros; de los que respiran fútbol y lo juegan casi como un modo de vida. Rico es también un enorme profesional, pero él es futbolista y habría que escribirlo en mayúsculas. Lo suyo va más allá de estadísticas e incluso de minutos jugados. Suma, desde que debutara en el año 2003 en el Conquense, 710 partidos en el fútbol. Su saber estar en el campo, su control del juego...le hacen leyenda.

Llegó al FC Cartagena procedente del Huesca (tierra donde ha tenido tres etapas con muchas luces). Le disfrutaron seis años en Bilbao. Ha defendido las camisetas del Granada, Conquense o el Poli Ejido y ha ido dejando una gran huella en todos sitios como futbolista y ser humano.

Seis años en Bilbao

Eso puede inducir a error y destacar su carácter, su implicación y su aportación en el vestuario antes que su fútbol, y como dice José Ángel Peña, desde COPE Bilbao, sería faltar a la verdad: "Dejó una huella profunda como en todos sitios por donde ha pasado y es un error hablar de la huella humana, porque en la vertiente futbolista dejó su impronta. Aportó lo que se esperaba de él en cada momento y un poco más. Hizo dos primeros años espectaculares, pieza fundamental para la clasificación de La Champions". Puedes escuchar AQUÍ todos los recuerdos desde Bilbao.



También en Huesca despierta una sonrisa, el nombre del futbolista natural de Arrigorriaga, que en noviembre cumplirá 40 años. Está casado, no obstante, con una oscense, y allí esperan que fije su residencia cuando deje el fútbol. Pablo Barrantes, de COPE Huesca, nos cuenta AQUÍ lo que significa esta leyenda para el club oscense con el que se reencontrará el domingo en el Cartagonova. "Su gran salto al fútbol profesional fue con el Huesca. Ha tenido tres etapas y siempre ha sido un hombre importante, un gran capitán". Allí no le olvidan y siempre tendrá un hueco.

En Granada no son menos y Jorge De La Chica, desde COPE Granada, argumenta también en favor del futbolista por el que pagaron traspaso de 600.000 euros de hace 14 años. Fue pieza clave en el ascenso a Primera y posteriormente dejó en las cajas del club unos dos millones y medio de euros. Puedes escuchar aquí su recuerdo sobre un jugador que tendrá el foco este próximo domingo.

Rico lleva dos temporadas en el Efesé. En el último choque en casa fue manteado por sus compañeros tras conseguir matemáticamente la salvación. El año pasado participó en 39 partidos y este año ya lleva 32, a falta de 2 encuentros para que termine la temporada. No arrancó con buen pie con el entrenador que inició la temporada, pero se convirtió en un hombre importante tras el aterrizaje de Julián Calero.

Minutos de calidad, de experiencia y de ser la prolongación del técnico en el terreno de juego. Ha sido, y es además, pegamento de un vestuario que nunca dejó caer. Ha sido hasta visionario, porque cuando más perdida se veía la batalla ya dijo que tenían un bonito reto para conseguir una salvación histórica. Bien que el tiempo le ha dado la razón. Era el mes de noviembre.









Ha sido raro no escuchar halagados de Calero en cada rueda de prensa y de sus compañeros; los jóvenes y los veteranos. Todos destacan a Rico como elemento fundamental de un vestuario que ha sabido escuchar al veterano, pero que ha disfrutado también al profesional que se ha cuidado para aportar fortaleza e inteligencia en el centro del campo.

Una excepción

Significativo fue el llanto de Marc Martínez en su despedida en el mercado de invierno. El guardameta anunció que no iba a nombrar a ningún compañero, pero no pudo evitar hacerlo con Mikel, destacando su papel en el vestuario albinegro y la amistad forjada en el tiempo que Rico llevaba compartiendo vestuario con él. Si hay alguien a quien este futbolista no le caiga bien, o no le tenga el máximo respeto como futbolista, no deben ser muchos y poco entenderían de fútbol y de la vida.

Si es su último año jugando al fútbol le corresponde decirlo a él, un caballero del fútbol.