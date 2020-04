El Cross de la artillería te reta a hacer deporte

El coronavirus no impide hacer ejercicio, aunque ha cambiado totalmente la forma de hacerlo. Muchos cartageneros echan mucho de menos correr. Salir al exterior a hacer deporte es algo que les apetece mucho. De momento no se puede y eso ha despertado la imaginación de los deportistas que utilizan los espacios de casa para realizar ejercicio y llevar una vida saludable. Eso puede tener premio gracias al reto que ha lanzado el Cross de la artillería. No hay que imitar el vídeo que han colgado en las redes sociales. Solo hay que remitir un vídeo a los organizadores con un ejercicio. Pueden elegir el que deseen mostrar dentro del gran repertorio que seguro que se han inventado en estos difíciles días de confinamiento.

La idea es grabar ese reto y mandarlo a las redes sociales del Cross que premiará al mejor con una incripción totalmente gratuita para la próxima edición. Ellos, que trabajan a diario para mantener a salvo a los españoles y combaten la pandemia en estos días, quieren motivar a los deportistas para que no se aburran demasiado en estos días de encierro. Si puede ser, piden que se haga el reto con una camiseta de la prueba deportiva de anteriores ediciones, pero si no tienen a mano también serán válidos y entrarán en concurso. Animan desde la organización a adultos y peques a inventar su ejercicio y grabarlo, porque además de hacer deporte supondrá un ratito menos de pensar en que de momento no se puede salir a la calle más que para lo permitido por los protocolos marcados por el Gobierno.

El premio será una inscripción gratuita para la próxima edición para el vídeo que resulte ganador a juicio de los organizadores de un concurso que pretende poner un poco de entretenimiento en los días complicados que los cartageneros están viviendo.