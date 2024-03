Yerma se despide de Bilbao este mes de marzo

'Yerma' se despide de Bilbao. El clásico de Lorca, adaptado por María Goiricelaya regresa tres años después de su estreno para despedirse de la capital vizcaína tra 30 meses de una gira de éxitos por toda España.La obra ha pisado ya un centenar de escenarios tanto en Euskadi como en el resto del país. Serán las últimas cinco funciones en euskera y castellano para ver la pieza en Sala BBK del 1 al 10 de marzo. "Queríamos despedirnos y decir 'agur' a la Sala BBK. Lo hacemos con pena y con mucha alegría por todo lo que la Yerma nos ha regalado", cuenta Goiricelaya.

Se trata de una versión completamente diferente a la de Lorca, aunque mantiene la esencia y el tema. La protagonista es una mujer del Bilbao de hoy en día que se enfrenta a la imposibilidad de tener descendencia. La actriz Ane Pikaza, nominada como Mejor Actriz por este papel en los Premios Max 2023, se acaba de reincorporar a la compañía precisamente tras una reciente baja por maternidad. "Habla de las diferentes formas de maternidad, de la presión social y hace un recorrido de gran profundidad", cuenta la directora de la obra.

'Touch tour'

La Obra Social BBK apuesta por la cultura inclusiva, por lo que la función en castellano de este sábado, 2 de marzo, estará también adaptada para público con discapacidad visual. En colaboración con la ONCE y gracias al trabajo del audiodescriptor Fernando Crespo Matilla, varias personas que ya se han apuntado (aún quedan plazas) podrán no sólo seguir la obra acompañada de una narración, sino que además realizarán un pionero 'touch tour' para mejorar la experiencia. Estos no muy habituales 'recorridos táctiles' previos al espectáculo, facilitan que las personas con discapacidad visual se ubiquen después mejor durante la función.