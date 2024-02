El calvario de Maite, enferma de covid persistente: "Siento que me muero en vida"

Este miércoles, 28 de febrero se cumplirán cuatro años de los primeros casos de coronavirus registrados en Euskadi. Una pandemia que ha quedado en la memoria de los miles de vascos contagiados. Sin embargo, y según la OMS, entre el 5% y el 10% de las personas continúa con síntomas tras haber superado la enfermedad, es decir, ha desarrollado lo que se conoce como covid persistente. En estos casos, los síntomas del coronavirus persisten en sus organismos. El 80% de estas personas son mujeres, en su mayoría de mediana edad.

Es el caso de Maite Muga, una urretxuarra de 51 años a la que la enfermedad le ha dejado prácticamente inmóvil. Desde su diagnóstico en abril del 2021 necesita una silla de ruedas para moverse. Una realidad a la que le cuesta adaptarse, ya que el dolor le impide llevar una vida "normal". Y es que su día a día ha cambiado por completo. La afectada ha pasado de tener una vida activa, que aprovechaba para trabajar como monitora de comedor de un colegio y hasta para "andar 15 kilómetros diarios en el monte" a "apenas dar 20 pasos".





"No veo mejora"

Una situación que le ha llevado a pensar en quitar la vida en repetidas ocasiones. Sin embargo y a pesar de "no ver mejora" el apoyo de su familia ha sido la clave para que no tirar la toalla. Su marido y dos hijas le ayudan en todo lo que necesita, "hasta para ducharse". "Siento que me muerto en vida", dice.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la tos, los dolores de cabeza y la fatiga. Síntomas que comparten los 215 usuarios de la asociación Long Covid Euskal Herria, que acoge a los vascos afectados por esta enfermedad. Actualmente, Osakidetza ha puesto en marcha una veintena de proyectos de investigación relacionados con el covid persistente.