Ana Popovic y Big Yuyu se suman al cartel de Bilbao blues festival

La tercera edición de Bilbao Blues Festival suma dos grandes artistas a su cartel: Ana Popovic y Big Yuyu. Este evento musical impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao se celebrará del 25 al 28 de julio con una programación gratuita con conciertos de primer nivel, que se desarrollarán en el Arenal.

Popovic (Belgrado, Serbia, 1976) es una virtuosa guitarrista y cantante con una destacada trayectoria artística de 25 años. Con su inseparable Fender Stratocaster al hombro, hace gala de una técnica exquisita, así como de una presencia elegante y enérgica sobre los escenarios. Popovic es una blueswoman que se mueve como pez en el agua por los terrenos del power blues, el soul y el rock. Está considerada miembro del triunvirato femenino del género junto a Bonnie Raitt y Susan Tedeschi.









El trio mallorquín Big Yuyu, con cinco trabajos de estudio en el mercado, aúna una gran diversidad de estilos, que van desde el rock clásico, pasando por el soul, el boogie, el rythm and blues y el funk. A lo largo de su trayectoria han girado en Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra o Suiza. La calidad de su cuarto álbum de estudio, “Soulify Girl”, llevó a esta banda a participar en la European Blues Challenge 2019. Jordi Álvarez, voz, guitarra y líder de Big Yuyu, es uno de los músicos más reconocidos de la escena Blues-Rock actual.













Popovic y Big Yuyu se unen a las primeras actuaciones confirmadas: Martha High & The Soul Cookers y Texas Blues Guitar Summit, que reunirá en un concierto a Anson Funderburgh, Mike Morgan y Shawn Pittman, tres de los máximos exponentes del género en el estado norteamericano.

Funderburgh, Morgan y Pittman comparten una larga y exitosa carrera musical y High actuó durante 30 años con el mítico James Brown, lo que la convirtió en su vocalista femenina más veterana.

BARCO DE VAPOR POR LA RÍA

La imagen del cartel de Bilbao Blues Festival 2024 es un barco de vapor de ruedas, al más puro estilo Mississippi, que surca la Ría a la altura de El Arenal, donde transcurre la mayor parte del Festival. La ilustración es obra del estudio vasco Moriskette, dirigido desde hace casi 25 años por Sergio Pérez Berasategi, que también firmó las imágenes de 2022 (protagonizada por un bluesman y otro icono bilbaíno: sus características baldosas) y 2023 (homenaje a las voces femeninas y con un guiño a las dulces Carolinas).





UNA ORGANIZACIÓN CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La entidad promotora del Festival, Crazy Blues, cuenta con los máximos galardones internacionales en cuanto al impulso de este género musical: Premio BBSA como mejor promotor (Blues Behind the Scenes Award) concedido por la European Blues Union en Azores en 2019 y el Premio K.B.A. a la mejor organización de un festival internacional (Keeping the Blues Alive), el más alto reconocimiento mundial, concedido en 2015 por la Blues Foundation en Memphis.