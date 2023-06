“Aquella mañana se marchó rápido y no recuerdo si le di un beso de despedida"

La autovía del Leizarán, fue otra de las infraestructuras objetivo de la banda terrorista ETA. Una vía de comunicación para facilitar la conexión entre Guipúzcoa y Navarra que los terroristas pusieron enseguida en su punto de mira. Tal fue la presión, que las autoridades cambiaron el trazado original plegándose a las exigencias de la banda. Aún así, ETA siguió atentando contra las empresas que participaron en su construcción.

Una de ellas fue construcciones Atocha. En junio de 1991, a su presidente Jesús Gallego, la banda terrorista le envió un paquete bomba. Debido a un error en la dirección de envío, el paquete fue devuelto a la empresa de transportes que ante las sospechas avisó a la Policía.

Andrés Muñoz con su familia



El 12 de junio, los miembros de los TEDAX, Andrés Muñoz y Valentín Martín, acudieron a inspeccionar el paquete que explotó cuando lo trasladaban a un furgón policial. Murieron en el acto.

Aquella mañana, Andrés pidió a su hija Mónica que le prestara el coche o le llevara al trabajo porque su vehículo se había averiado. “Le dije que no podía y se marchó. No me acuerdo si le di un beso de despedida. Yo era muy besucona prefiero pensar en todo lo que le quería” recuerda Mónica.

Mónica vio en televisión que había habido un atentado en Madrid y enseguida le llamó una amiga diciéndole que “algo le ha pasado a tu padre”. De camino a la comisaría, Mónica se iba repitiendo constantemente durante el trayecto que seguro que no le había pasado nada. Nada más llegar, su hermano que ya estaba allí le dijo: “Mónica: a papa le han matado. Me derrumbé” asegura Mónica.

Andrés Muñoz con su hija Mónica





Andrés tenía 6 hijos. La mayor ya estaba independizada pero los de 20 estaban en esa edad rebelde. “A mi madre le costó, le costó que fuéramos aceptando que mi padre no iba a estar”.

Mónica recuerda a su padre como una persona seria, con mucho carácter pero muy cariñoso. Sentían un orgullo mutuo dice la hija de Andrés.

Andrés Muñoz entró en el cuerpo operativo de los TEDAX tras la muerte en otro atentado de ETA del también TEDAX Esteban del Amo. A Andrés le sustituyó en el grupo Luis Claraco López que falleció en otro atentado de ETA 20 días después, el 1 de julio de 1991.

Andrés Muñoz de uniforme

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado