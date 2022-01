Vuelven los grupos burbuja y se suspende la competición escolar en los centros escolares de Euskadi

Euskadi endurece los protocolos que deberán adoptar los centros escolares en la vuelta al colegio entre el 7 y el 10 de enero, en plena sexta ola, con una incidencia acumulada de 5.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Entre otras medidas, el alumnado vasco mayor de 12 años que curse Educación Secundaria deberá utilizar de nuevo la mascarilla en los recreos y actividades al aire libre organizadas por los centros educativos cuando vuelvan a las aulas a partir del próximo lunes. El pasado octubre se permitió al alumnado vasco de Secundaria quitarse la mascarilla en los recreos y en las actividades al aire libre organizadas por los centros siempre que se respetara una distancia interpersonal de 1,2 metros. Los únicos que siguen exentos del uso de mascarilla en los centros escolares son los menores de 6 años.



Otro cambio se produce en relación con los grupos burbuja en Educación Primaria que vuelven a limitarse al aula después de que el pasado octubre se abriera la posibilidad de que estos pudieran interactuar en el exterior con alumnado de distintas clases de un mismo curso.



En cuanto a las actividades extraescolares se establece que mientras se esté en una situación de alta transmisión como la actual no se podrán mezclar alumnos de diferentes grupos burbujas por lo que solo se podrán llevar a cabo si se respetan esos grupos de convivencia estable.



La actualización del protocolo también determina que en situación de incidencia alta o muy alta se mantendrán solo los entrenamientos en el deporte escolar y no habrá competición. Las actividades del deporte escolar se realizarán preferentemente en exteriores o interiores muy ventilados.



Además de la actualización del protocolo, Educación ha remitido un anexo con medidas a tener en consideración que no son nuevas como controlar los síntomas con la recomendación de tomar la temperatura en casa a los alumnos, limitar y controlar el acceso a las instalaciones escolares del personal no docente, la importancia de la ventilación cruzada y de respetar escrupulosamente la distancia de seguridad de 1,2 metros, entre otras.



El Gobierno y las comunidades acordaron ayer que la vuelta a las aulas en todas las etapas educativas será presencial el próximo lunes y que las cuarentenas de los contactos estrechos en las aulas pasarán de 10 a 7 días para aquellos alumnos que no estén vacunados con pauta completa, mientras que los que sí lo están quedan exentos de mantenerla siempre que sean asintomáticos.



El periodo de aislamiento de los positivos, asimismo, también queda reducido de diez a siete días