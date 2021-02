Santi Rodriguez: "Miremos lo que nos une para ayudarnos unos a otros. Mi abuela me enseñó a vivir en positivo"

El invitado con el que hemos disfrutado hoy en COPE Euskadi es de lujo y no precisamente por sus ostentaciones sino por su humildad y cercanía a pesar de lo muchísimo que vale como profesional y como persona.

Santi Rodriguez lleva más de 30 años como artista. Tiene un don, es un genio del humor, es además una persona muy solidaria y un ejemplo de superación también, que nos puede ayudar a todos.

No te pierdas la entrevista en la que nos habla de cómo desde pequeño su abuela y también su madre le enseñaban a tomar la vida de manera positiva. El humor, cree el apreciado actor y humorista, ayuda en la vida, incluso en los momentos más difíciles. Santi hace también un llamamiento a que nos ayudemos y dejemos de lado las diferencias para centrarnos en lo que nos une.

Hoy está en el Campos Elíseos con esta obra,' Infarto. ¡No vayas a la luz !' pero tiene otra más en circulación: 'Como en la casa de uno en ningún sitio', que el 5 de marzo estará en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz.



El 27 de julio de 2017, justo en el día de su cumpleaños, nos daba un buen susto con aquel infarto que no sólo no hemos olvidado sino que además Santi a raíz de ello decidió hacer un monólogo y compartirlo con todos nosotros. Decidió plasmarlo en una obra del también humorista Manu Sánchez y con este y también junto a Kikín Fernández le dió forma. Su título es:'Infarto.¡ No vayas a la luz! Un espectáculo de hora y media de risa, que no es un monólogo de banqueta como dice él, sino que tiene su ambientación en el escenario y que llega a Euskadi, hoy viernes 19 de febrero, al Teatro Campos Elíseos de Bilbao.

No podríamos empezar mejor este fin de semana que con Santi Rodriguez, al que queremos mucho también en esta casa.