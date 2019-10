Nueva huelga de un mes en las residencias de Gipuzkoa

El sindicato ELA convocará una nueva huelga de un mes en las residencias de mayores de Gipuzkoa, según han aprobado este jueves en asamblea las trabajadoras y delegadas del sindicato. El nuevo periodo de paros, que se prolongará desde el 11 de noviembre hasta el 11 de diciembre, elevará a 149 los días de huelga desde que comenzara el conflicto. El responsable de ELA en el sector en Gipuzkoa, Txomin Lasa, ha pedido a la Diputación que se ponga manos a la obra en la solución del conflicto después de conocer esta semana, que los familiares de los usuarios de las residencias denuncian que "no se está cuidando bien a los mayores" porque el no hacerlo, sería una confirmación de que "a los responsables políticos no les importa nada lo que pasa en este sector". Lasa también se ha lamentado de que " las trabajadoras tengan que padecer años de huelga para que haya avances en el sector".

ELA ha criticado, una vez más, la "irresponsabilidad" de la Diputación de Gipuzkoa ya que la mesa negociadora con las patronales "no da para más" y "todo el mundo sabe que la financiación del acuerdo llegará desde la Diputación". Txomin Lasa recuerda que con la huelga el sindicato está reivindicando la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector pero también la calidad del servicio que se les da a los mayores e insiste en que las trabajadoras "no cejarán en su empeño por dignificar el sector".

Este nuevo periodo de paros de 31 días se sumarán a los 118 ya realizados en Gipuzkoa desde septiembre del año pasado para hacer, según cuantifica ELA, un total de 149 días de huelga en las residencias de mayores del territorio.