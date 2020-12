El Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge la exposición 'Eduardo Arroyo Grabador'

El Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel FIG Bilbao y el Museo de Bellas Artes de Bilbao renuevan la colaboración anual que mantienen desde 2012, año en que se celebró la primera edición del festival, y que hace posible la organización conjunta de exposiciones temporales y de otras iniciativas centradas en el mayor conocimiento y difusión de la obra sobre papel.

En la presentación de la exposición,en este martes 1 de diciembre, el director del Bellas Artes, Miguel Zugaza, ha confesado sentirse «un privilegiado por haber podido trabajar con Arroyo en tantos proyectos.



Las nueve ediciones ya celebradas de FIG Bilbao se han caracterizado por fomentar los proyectos vinculados a la promoción del arte gráfico, por generar actividades que despierten el interés hacia esta manifestación artística por parte de la ciudadanía y de los sectores creativos, y por promover la colaboración entre los principales referentes culturales de la ciudad.



Sede habitual del festival, el museo comparte esos objetivos a los que suma, además, el de contribuir a la investigación y catalogación de la obra grabada de diversos creadores que han incluido esta disciplina como una parte relevante de su práctica artística.

En esta ocasión se presenta en las salas 32 y 33 del museo Eduardo Arroyo grabador, una exposición dedicada a uno de los artistas españoles más destacados y personales del siglo XX.



Le acompaña, además, una publicación –Eduardo Arroyo. Obra gráfica IV [1997-2018]– que, en este caso, adquiere especial significación, ya que se trata del volumen que completa la catalogación de la obra gráfica del pintor y grabador Eduardo Arroyo con las estampas realizadas entre 1997 y 2018. Se incluye el centenar de grabados que forman parte de la colección del museo gracias a la generosa donación que hizo el artista pocos meses antes de su fallecimiento.

Tanto la exposición como la publicación han estado a cargo de Fabienne di Rocco, historiadora del arte experta en la obra de Arroyo y estrecha colaboradora del artista en numerosos proyectos artísticos y literarios.

Eduardo Arroyo grabador

Considerado uno de los principales representantes de la figuración crítica, los intereses artísticos de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018) abarcaron a lo largo de su prolífica carrera no solo la pintura, sino también la literatura –que, de hecho, fue su primera vocación–, la escenografía, la escultura, la ilustración y el diseño de carteles, y el grabado. Distintos lenguajes que Arroyo supo manejar con eficacia e imaginación para plasmar sus a menudo desmitificadoras imágenes e ideas en una obra llena de referencias literarias, artísticas y biográficas en la que se mezclan el humor, la crítica política y social, y la fascinación por la cultura visual.

Desde comienzos de la década de 1960 Arroyo se dedicó al grabado al descubrir, casi por casualidad –tal y como revela Fabienne di Rocco en su texto–, el taller parisino en el que se imprimían los afiches de los pintores Georges Braque o Raoul Dufy, entre otros. De este modo, sentó las bases de una pasión que supo mantener a lo largo de toda su vida y logró materializar en un importante corpus de obras sobre papel realizadas según las más diversas técnicas de estampación –litografía, aguafuerte, punta seca, aguatinta, pochoir, linograbado y xilografía, entre otras– y dadas a conocer en múltiples formatos, como series, carteles, libros o estampas autónomas.

En 1989 el Institut Valencià d’Art Modern IVAM comenzó a elaborar la catalogación de la obra gráfica de Eduardo Arroyo, publicando entonces un primer volumen con los 159 grabados que el artista madrileño había realizado desde comienzos de los años sesenta.

Pocos años después, en 1996, el Museo de Bellas Artes de Bilbao tomó el relevo de este proyecto editorial publicando dos nuevos volúmenes: por un lado, uno con la catalogación de los 148 grabados realizados por el artista desde 1989 hasta ese año; y, por otro, la monografía titulada Suite Senefelder & Co., que recogía el conjunto integrado por 102 estampas con el que Arroyo conmemoraba el segundo centenario de la invención del procedimiento litográfico en 1796 y rendía homenaje a su autor, el dramaturgo y músico Aloys Senefelder (Praga, Chequia, 1771–Múnich, Alemania, 1834).



A estos tres trabajos de investigación y edición se suma este libro que ahora se presenta, en donde se recogen y catalogan las estampas posteriores a 1996 –en total 106– además de otras 15 previas a esa fecha que no habían sido incluidas en los volúmenes anteriores.

Estas tres décadas de desarrollo del proyecto editorial con la catalogación completa de la obra gráfica de Arroyo son el origen de la edición de este último volumen, titulado Eduardo Arroyo. Obra gráfica IV [1997-2018], realizado gracias al patrocinio del Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel FIG Bilbao. Se concluye así el proyecto de recopilación, investigación y catalogación de los 530 grabados del artista, que constituyen uno de los conjuntos más personales de la gráfica europea contemporánea, que demuestra su consideración y dedicación hacia esta técnica a lo largo de toda su trayectoria.

En noviembre de 2017, el museo organizó la última gran antológica dedicada al pintor –la exposición titulada Eduardo Arroyo. Le retour des croisades– coincidiendo con su 80 cumpleaños. Ese año realizó la donación al museo de diez obras sobre papel y dos esculturas, a las que, en septiembre de 2018, y poco antes de morir, el artista añadió un centenar de grabados de su época final. Contribuyó así, con este gesto de afecto y generosidad, al enriquecimiento de la colección de obra gráfica del museo.

Con una línea fluida y aparentemente simple, Arroyo demuestra un dominio del dibujo y un uso del color, o de su ausencia, que le permiten captar, de forma sintética pero certera, la personalidad de aquellos personajes que retrata y para los que selecciona la técnica de estampación más indicada a sus propósitos.

Los grabados donados al museo presentan, siempre bajo el prisma culto, original y cosmopolita de Arroyo, una excepcional variedad de retratos de hombres y mujeres, no siempre reales, que componen una galería que manifiesta su pasión bibliófila, su amor por la pintura y su interés por las más diversas manifestaciones culturales, desde el boxeo a los toros, desde la haute culture y los deshollinadores y otros tipos populares, hasta las referencias poéticas al valle leonés de Laciana, donde el artista fijó su residencia de verano tras su regreso a España a finales de los años setenta.

En sus estampas, Cervantes, Manuel de Falla, Montaigne, Luis Buñuel o el barón de Coubertin comparten protagonismo con Cleopatra, don Quijote o Lucrecia Borgia, al tiempo que homenajea sin prejuicios a Carmen Amaya y Manolete, siempre con una inventiva visual y una libertad técnica distintivas, que serán constantes durante todo su quehacer artístico.

Ponen también de manifiesto cómo su trayectoria ha estado siempre muy influida por las circunstancias políticas y culturales de la historia española y europea de mediados del siglo XX, que Arroyo no ha dudado en utilizar como referente para su trabajo.

Por último, la historia de la pintura y los pintores se suceden en su corpus de estampas, con retratos y citas de maestros como Rembrandt, Holbein o Goya, personalidades que Arroyo admiró y que le permitieron reflexionar sobre su propia condición de artista.

Habrá una conferencia online :

- Fabienne di Rocco, historiadora del arte experta en la obra de Arroyo, comisaria de la exposición y a cargo de la edición del volumen que la acompaña.

“El color y la línea. La pasión de Eduardo Arroyo por la estampa”

En el canal de YouTube del museo desde el viernes 18 de diciembre