Los vecinos desalojados tras el incendio del bar Senra recogen sus pertenencias: "Es un delincuente"

Después de toda una noche fuera de sus domicilios, los vecinos de la calle 31 de agosto han podido entrar en sus casas este mediodía para recoger algunas de sus pertenencias. En COPE Euskadi hemos hablado con las nueve familias afectadas y el propietario del conocido restaurante 'La Chuchara de San Telmo', Alex Montiel, también calcinado por el fuego. Todos apuntan al propietario del local, donde se originaron las llamas, como principal culpable. "Es un delincuente, es un tío que tiene mil causas. Él sabía que había averias". asegura, Montial.

La Guardia Municipal ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del incendio. La arquitecto municipal ha accedido esta mañana de nuevo al inmueble y está elaborando un informe para determinar lo sucedido. Además, el consistorio donostiarra tiene previsto mantener una reunión con las y los vecinos del inmueble afectado esta tarde, una vez tenga el informe de la arquitecto municipal para poder explicarles de primera mano la situación. "Este señor no dsponía de la licencia para tener la parrilla en la barra", insiste Miren, vecina del edificio.





Único causante del incendio

Todas las miradas apuntan como causante del incendio a Enrique, propietario del Bar Senra, quien se ha defendido en COPE Euskadi de las acusaciones de los vecinos. Insiste en que no lo ha "provocado" y que él no ha "encendido una cerilla". Además, deja en manos de "los seguros" el "resolver a los problemas". Asegura que "de momento" no tiene fecha de apertura y apunta a que "es un problema de la estreuctura de la casa".