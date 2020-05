Los peligros que esconden los guantes de látex y que ponen en duda su eficacia contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que el lavado recurrente de las manos con agua y jabón es el método más efectivo, así como seguir medidas de higiene respiratoria y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.

Sin embargo, llevar las manos cubiertas con guantes de látex o goma genera en muchos ciudadanos una aparente sensación de seguridad cuando salen a la calle. Pero la realidad es que no es un método tan efectivo como parece.

En su guía de 'Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus' la OMS ha sido clara al indicar que el uso de guantes de goma no es una manera eficaz para mantenerse protegido ya que al tener contacto con una superficie contaminada y después tocarse la cara se puede transmitir la enfermedad. El Covid-19 no se contagia a través de la piel y, para que la transmisión sea efectiva, la persona debe tocar la mucosa de los ojos, la nariz o la boca con la mano infectada con partículas de saliva o fluidos respiratorios de un paciente contagiado lo que hace que esta barrera de los guantes, en este caso, no sea efectiva.

También la “Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónica y Personas Mayores en situación de confinamiento”, publicada el 4 de abril por el Ministerio del Interior, afirma que no es necesario utilizar guantes al salir a la calle para protegerse del coronavirus. La razón es que una higiene de manos adecuada y frecuente es más eficaz que el uso de los guantes y recomienda su uso solamente para elegir en los comercios las frutas y verduras, lo que ya hacíamos por higiene antes de la aparición del Covid-19.

Los motivos por los que el Ministerio de Sanidad no recomienda el uso de guantes para evitar el coronavirus se resumen en que un uso incorrecto de los mismos puede generar una sensación de falsa protección y poner en mayor riesgo de infección a quien los lleva (tocándose la cara con ellos, por ejemplo o llevándolos durante mucho tiempo puestos y contaminando con ellos).

LOS SANITARIOS Y PERSONAS CUIDADORAS DE ENFERMOS: SÍ A LOS GUANTES

La razón por la que los equipos médicos deben utilizar guantes, además de mascarilla, bata y lentes de protección, es el contacto que ellos sí deben tener de manera permanente con los contagiados para poder llevar a cabo los procedimientos como intubación traqueal, revisión respiratoria y conexión a mecanismos de ventilación, que les permitan mantenerlos con vida.

También recomiendan las autoridades la utilización de guantes cuando se trata de cuidar a alguien que se ha contagiado con el Covid-19, sobre todo al entrar en contacto con su ropa o fluidos corporales.

RECOMENDACIONES PARA QUIENES HAN DE USAR GUANTES

Para todas aquellas personas que han de llevar guantes aquí te dejamos las recomendaciones de la asociación de farmacéuticos para evitar el contagio del coronavirus.

-Nunca se debe olvidar que es necesario realizar una correcta higiene de las manos antes y después del usar guantes de protección, ya sea con agua y jabón o con productos desinfectantes con soluciones alcohólicas.

-Hay que quitarse los guantes cuanto antes después de usarlos, antes de tocar objetos limpios o superficies y antes de atender a otro paciente.

-Se debe cambiar los guantes entre tareas realizadas en el mismo paciente, si ha habido contacto directo con materiales que puedan estar contaminados.

-No se deben llevar anillos, uñas postizas o demasiado largas si va a haber un contacto directo con un paciente.



TIPOS DE GUANTES EFICACES CONTRA EL COVID-19

No cualquier tipo de guantes nos protege del contagio del coronavirus.Los guantes que se deben utilizar son guantes quirúrgicos desechables y de un solo uso en los que el fabricante debe certificar el cumplimiento de las normas españolas UNE. Se trata de la norma que especifica los requisitos necesarios y proporciona los medios de ensayo para asegurar que, durante su utilización, proporcionan protección contra la contaminación cruzada (UNE-EN ISO 374-5).

De los cuatro tipos de guantes desechables que existen en el mercado, sólo tres de ellos nos protegen del Covid-19:

*los guantes de látex

*los guantes de nitrilo

*los guantes de vinilo

Atención porque,sin embargo, los guantes de polietileno se muestran ineficaces para protegernos del virus.

PASOS PARA QUITARSE LOS GUANTES CORRECTAMENTE

El Consejo General de Enfermería se trata de explicar a la población el uso de los guantes desechables y cómo retirarlos correctamente de las manos:

-Con una mano extendida, usamos la otra mano para dar un pellizco en la parte inferior de la palma, para atrapar el guante y separarlo levemente, sin soltarlo.

-Se introduce el dedo corazón de la mano que sujeta el pellizco, en esa parte estirada y se saca por el otro lado, lo que permitirá tirar del resto del guante y retirarlo.

-Se hace una bola con ese guante retirado dentro de la mano protegida todavía con el guante, que lo guardará con el puño cerrado. Con una mano libre y limpia, toca retirar ese segundo guante.

-Introducir con cuidado el dedo índice de la mano desnuda por la parte final del guante, dar la vuelta al dedo y girar esa parte del guante, arrastrándolo hacia el exterior y retirarlo de la mano.

Con esta técnica se ha dado la vuelta al guante, por lo que mostrará su cara interna, es decir, la que no está contaminada; de esa manera se puede coger sin problema y tirarlo a la basura.