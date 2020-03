Un centenar de militares recorren las calles de Vitoria

Un contingente de la Unidad Militar de Emergencias ha llegado hoy a la base de Araca, cercana a la capital alavesa. Este batallón, que llega desde Zaragoza se ha dejado ver circulando en varios vehículos al enclave en medio de la expectación de los vitorianos. Y es que la ciudad es una de las más afectadas por el COVID-19, razón por la que el Ministerio de Defensa ha decidio contar con presencia militar en la zona. Toda una novedad porque la UME no había vuelto al País Vasco desde la dictadura. Sin embargo, tal y como era de esperar dada la grave situación de crisis que atraviesa Euskadi, cerca 100 militares han vuelto a pisar Álava con el objetivo contener la propagación del coronavirus.

Una de las labores previstas para el día de hoy era la desinfección del aeropuesto de Loiu que, finalmente, no se ha llevado a cabo y todavía no se ha confirmado una nueva fecha. La propia Ertzaintza se había trasladado hasta el lugar para ayudar en esta labor. El próximo destino de la UME es Miranda de Ebro, donde limpiarán los lugares más concurridos. Sin embargo, Vitoria no ha sido la única ciudad que ha contado con la presencia del ejército, un total de 1.820 efectivos de la UME, del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina se han instalado en otras 27 ciudades como Segovia, Toledo, Ávila, Aranjuez, Granada, Mérida, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Oviedo, Pontevedra, La Coruña, Madrid, Málaga, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, varios municipios de Cádiz, Valencia y Palma de Mallorca En estos puntos también se dedicarán a desinfectar diversas zonas y evitar aflomeraciones.