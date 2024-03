Los constructores avisan que no se construye vivienda en Euskadi para atender la demanda existente

El secretario general de la asociación de constructores de Bizkaia (Ascobi-Bieba), Iñaki Urresti, asegura que no se está produciendo en Euskadi vivienda para atender la "gran demanda" existente tanto de pisos nuevos como de VPO, para venta y para alquiler, y ha advertido que, "muchas veces, no se desarrollan suelos urbanizables por falta de viabilidad económica".



Informe Ascobi 2023

Iñaki Urresti, ha presentado el Informe ASCOBI 2023 sobre el sector de la construcción y promoción inmobiliaria en Bizkaia y en Euskadi, y ha asegurado que "toda la vivienda nueva se vende" y "no hay stock de vivienda nueva, ni protegida, ni libre", pero sí hay "un problema de oferta que no atiende la demanda existente".

Tras afirmar que "hay que cambiar cosas para propiciar que se produzca vivienda libre, protegida, para la venta y para el alquiler, adoptando medidas de estímulo para poder producir con viabilidad económica a unos precios razonables para poder ofertar al mercado demandante", ha dicho que "muchas veces no se desarrollan suelos urbanizables por falta de viabilidad económica".













Reserva de suelo para VPO excesiva

En ese sentido, ha indicado que los porcentajes de vivienda protegida son "los más elevados de todo el Estado, el 75% para VPO en suelo urbanizable y un 40% en suelo urbano", pero, según ha subrayado, "esto es que no ha supuesto una producción significativa de vivienda protegida", de forma que "hay listas de decenas de miles de personas, pero la producción no alcanza las mil viviendas al año y, por tanto, no se va a atender la demanda nunca".

Por ello, ha defendido que "no necesariamente un porcentaje elevado de reserva supone producir más vivienda, porque, a veces, el porcentaje elevado de reserva quita viabilidad económica a promociones en suelos básicamente urbanizables".





Situación del sector en 2023

El informe de Ascobi refleja en líneas generales que la construcción vasca ha mantenido su actividad durante el ejercicio 2023, pero se perciben síntomas de "estancamiento" propiciados por un descenso del volumen de licitación de obra pública y la "atonía" en la producción de vivienda nueva que solo se ven "compensados parcialmente por el impulso rehabilitador".

La cuantía de la obra pública licitada durante 2023 ha disminuido un 25% en el conjunto del Euskadi, hasta los 1.293 millones frente a los 1.720 millones de 2022, y un 36% en Bizkaia con respecto al año 2022, que fue "excepcionalmente elevado" respecto a ejercicios precedentes, con 559 millones frente a los 883 millones de 2022.





Escasa vivienda nueva

Durante 2023 se ha iniciado la producción de 5.527 viviendas nuevas en el País Vasco, un 3,6% menos que en el ejercicio anterior. Del total, 3.743 serían libres y 1.784 protegidas, con unas variaciones de +7,5% y -21%, respectivamente.

Por su parte, en Bizkaia se han iniciado 2.611 viviendas nuevas, cifra similar al ejercicio anterior. Del total de viviendas iniciadas, 1.891 son libres, cifra superior en un 27% al año anterior, y 720 protegidas, con un descenso del 37% respecto de 2022.





Compraventa de vivienda

En 2023 el número de transacciones de compraventa de vivienda nueva y usada realizadas en Bizkaia fue de 10.491, inferior en un 5,8% a las 12.615 operaciones de 2022. En este periodo disminuyen un 8,9% las ventas de vivienda nueva y en un 5,1% las de vivienda usada. En el País Vasco se reducen un 4,5% el conjunto de operaciones, con un descenso del 1,8% en vivienda nueva y un 5% en vivienda usada.





Precio medio de los pisos

La encuesta sobre la evolución del precio medio de la vivienda en Bizkaia muestra una evolución desigual con el mantenimiento de la tendencia a la subida moderada de los precios medios en la vivienda nueva libre y un significativo retroceso en vivienda usada, ha explicado Urresti.

En cuanto a la vivienda libre nueva, el precio medio de venta de 2023, por metro cuadrado útil, se ha situado en 3.922 euros, un 0,5% superior al precio medio de 2022. El plazo medio de venta se ha situado en 292 días, similar al plazo medio de 2022.

En el caso de la vivienda usada, el precio medio de venta se sitúa en 2.882 euros por metro cuadrado útil. El precio medio por metro cuadrado ha disminuido en un 10,5% respecto al conjunto de 2022. En el caso de la vivienda usada, el tiempo medio para la venta se ha situado en 125 días, ligeramente superior al plazo medio de 2022.